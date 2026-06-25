Die Rocket-Lab-Aktie hat in den vergangenen Tagen deutlich an Wert verloren. Während zunächst vor allem der Börsengang von SpaceX für Bewegung im gesamten Space-Sektor sorgte, hat sich die Stimmung inzwischen spürbar verändert. Auch die SpaceX-Aktie selbst gerät zunehmend unter Druck, während Anleger nach der starken Rallye vieler Raumfahrtaktien Gewinne mitnehmen. Der Space-Sektor verliert an Schwung Noch vor wenigen Wochen stand der gesamte Space-Sektor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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