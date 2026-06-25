Die Gerüchte der letzten Wochen haben sich heute bestätigt: Die SMAG Mobile Antenna Masts AG aus Salzgitter hat offiziell ihre Absicht für einen Börsengang bekannt gegeben. Damit drängt das nächste stark wachsende Unternehmen aus dem Verteidigungssektor an den deutschen Aktienmarkt. Wer ist SMAG und sollten Anleger bei diesem IPO mit dabei sein? Was macht SMAG? Die SMAG Mobile Antenna Masts AG mit Hauptsitz in Salzgitter ist ein hochspezialisiertes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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