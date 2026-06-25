Toronto, ON - 25. Juni 2026 / IRW-Press / IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy") (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ - gibt bekannt, dass die zuvor angekündigte Übernahme von Toro Energy Limited ("Toro") (ASX: TOE) im Wege eines "Scheme of Arrangement" gemäß dem australischen Corporations Act 2001 (Cth) (die "Transaktion" oder das "Scheme") bekannt zu geben. Im Rahmen des Scheme hat IsoEnergy alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Toro erworben, die sich noch nicht in seinem Besitz befanden (die "Toro-Aktien"). Das Scheme wurde heute umgesetzt, nachdem es am 9. Juni 2026 von den Toro-Aktionären und am 15. Juni 2026 vom Bundesgericht Australiens genehmigt worden war. Das Scheme trat am 16. Juni 2026 in Kraft.

Gemäß den Bedingungen des Schemes erhielten teilnahmeberechtigte Toro-Aktionäre für jede am Stichtag des Schemes gehaltene Toro-Aktie 0,036 Stammaktien von IsoEnergy (jede ganze Aktie eine "ISO-Aktie"). Infolge der Umsetzung des Schemes hat IsoEnergy rund 4.359.568 ISO-Aktien an ehemalige teilnahmeberechtigte Toro-Aktionäre ausgegeben.

Philip Williams, Chief Executive Officer und Vorstandsmitglied von IsoEnergy, erklärte: "Der Abschluss der Übernahme von Toro markiert einen weiteren wichtigen Schritt bei der Umsetzung der Strategie von IsoEnergy, eine global diversifizierte, entwicklungsreife Uranplattform aufzubauen. Die Einbindung des Wiluna-Uranprojekts erweitert und diversifiziert unsere Entwicklungspipeline und ergänzt unser Flaggschiffprojekt Hurricane im Athabasca-Becken. Angesichts der wachsenden Unterstützung für die Kernenergie und der zunehmend konstruktiven politischen und marktbezogenen Rahmenbedingungen für die Uranerschließung in Australien sind wir davon überzeugt, dass diese Transaktion IsoEnergy in die Lage versetzt, von vielfältigen zukünftigen Wachstumsmöglichkeiten zu profitieren. Wir freuen uns, die Toro-Aktionäre bei IsoEnergy willkommen zu heißen, und blicken darauf, das kombinierte Portfolio weiter voranzutreiben."

Der Handel mit Toro-Aktien an der Australian Securities Exchange ("ASX") wurde zum Handelsschluss am 16. Juni 2026 ausgesetzt, und Toro wird voraussichtlich am oder um den 26. Juni 2026 aus dem offiziellen Verzeichnis der ASX gestrichen.

Weitere Informationen zur Transaktion finden Sie in den Pressemitteilungen von IsoEnergy vom 12. Oktober 2025 und 10. Juni 2026.

Über IsoEnergy

IsoEnergy (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) ist ein führendes, global diversifiziertes Uranunternehmen mit umfangreichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und dem Unternehmen kurz-, mittel- und langfristige Vorteile aus steigenden Uranpreisen verschaffen.

IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt "Larocque East" im kanadischen Athabasca-Becken voran, in dem sich die Lagerstätte "Hurricane" befindet, die über die weltweit hochgradigste angezeigte Uranmineralressource verfügt. IsoEnergy verfügt zudem über ein Portfolio genehmigter, ehemals produzierender konventioneller Uran- und Vanadiumminen in Utah, für die eine Lohnverarbeitungsvereinbarung mit Energy Fuels besteht. Diese Minen befinden sich derzeit im Standby-Modus und sind bereit für eine rasche Wiederinbetriebnahme, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch IsoEnergy als kurzfristiger Uranproduzent positioniert ist.

Weitere Informationen und Anfragen zum Investor Relations

IsoEnergy Ltd.

Philip Williams

CEO und Vorstandsmitglied

E-Mail: info@isoenergy.ca

Telefon: 1-833-572-2333

Website: www.isoenergy.ca

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Annahmen, die zwar zum jeweiligen Zeitpunkt von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Risiken, Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem die Richtigkeit der Einschätzung der Geschäftsführung hinsichtlich der Auswirkungen des erfolgreichen Abschlusses der Transaktion und die Annahme, dass die erwarteten Vorteile der Transaktion realisiert werden; dass die erwartete Mineralisierung der Projekte von IsoEnergy und Toro den Erwartungen entspricht und dass die potenziellen Vorteile sowie etwaige Aufwärtspotenziale aus diesen Projekten zum Tragen kommen; den Uranpreis; dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern; dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Konditionen zur Verfügung stehen; und dass Auftragnehmer, Ausrüstung und Lieferungen von Dritten sowie behördliche und sonstige Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Aktivitäten der fusionierten Gruppe erforderlich sind, zu angemessenen Konditionen und rechtzeitig zur Verfügung stehen. Obwohl IsoEnergy versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von IsoEnergy in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von IsoEnergy als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Ungewissheiten unterliegen. Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die Unfähigkeit von IsoEnergy, die aus der Transaktion erwarteten Vorteile zu realisieren; Änderungen an den aktuellen und zukünftigen Geschäftsplänen von IsoEnergy und den dafür verfügbaren strategischen Alternativen; die Wachstumsaussichten und der Ausblick für das Geschäft von IsoEnergy; behördliche Entscheidungen und Verzögerungen bei der " "; die allgemeine Lage an den Aktienmärkten; Nachfrage, Angebot und Preisentwicklung bei Uran; sowie die allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien. Weitere Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen wesentlich beeinflussen könnten, sind in Bezug auf IsoEnergy im Jahresinformationsformular von IsoEnergy für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in anderen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben, die unter dem Profil von IsoEnergy auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov sowie in Bezug auf Toro unter www.asx.com verfügbar sind.au. IsoEnergy verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84866Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84866&tr=1



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