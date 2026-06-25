Das hatte so wohl auch kaum jemand auf dem Schirm: Mit einem Kursplus von 130 Prozent seit Jahresbeginn liegt die Aktie von Lion E-Mobility in unserem Performancetool Top-Flop Interaktiv momentan auf Platz 11 - bezogen auf die immerhin 610 Aktien umfassende Datenbank von boersengefluester.de. Und geht es nach den Analysten von NuWays, ist der Titel des Anbieters von Batterie-Managementsystemen für die Elektromobilität sowie stationäre Anwendungen bei Kursen von zurzeit 2,22 Euro - entsprechend einem Börsenwert von knapp 41 Mio. Euro - noch längst nicht ausgereizt. So setzt NuWays den fairen Wert der Lion-Aktie bei momentan 3,20 Euro. Das entspricht einem weiteren Potenzial von mehr als 40 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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