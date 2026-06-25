© Foto: DALL*EAm Freitag laufen Bitcoin-Optionen im Wert von rund 10 Milliarden US-Dollar aus. Viele Bullenwetten drohen wertlos zu verfallen - und Prognosemärkte sehen eine 64-prozentige Chance auf Kurse unter 50.000 US-Dollar.Bitcoin steht vor einem heiklen Stresstest. Nach einem kurzen Rutsch unter die Marke von 60.000 US-Dollar notierte die Kryptowährung laut Bloomberg wieder bei über 61.000 US-Dollar. Doch die Erholung bleibt fragil: Am Freitag läuft auf der Kryptobörse Deribit ein Optionspaket mit einem Nominalwert von rund 10 Milliarden US-Dollar aus. Das entspricht etwa 37 Prozent aller dort offenen Bitcoin-Optionskontrakte und trifft einen Markt, der bereits unter Druck steht. Besonders brisant …Den vollständigen Artikel lesen
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