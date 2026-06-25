Zofingen (ots) -Sie startete zur Jahrtausendwende und prägte die Schweizer Bio-Branche nachhaltig: Die Bio-Messe "Bio Marché" in Zofingen war mehr als ein Vierteljahrhundert lang die mit Abstand wichtigste und grösste Plattform ihrer Art in der Schweiz. Nun haben die Verantwortlichen entschieden, die Erfolgsgeschichte nach der 26. Austragung bewusst zu einem Abschluss zu bringen. Das Bemerkenswerte daran: Das Ende erfolgt nicht trotz, sondern gerade wegen des grossen Erfolgs.Mit dem ersten Bio Marché im Jahr 2000 holte dessen Gründerin und Geschäftsführerin Dorothee Stich die dritte Bio-Weltausstellung in die Zofinger Altstadt - nach den ersten Ausgaben in Kopenhagen und Buenos Aires. Die Bio-Weltausstellung zog weiter, der Bio Marché aber blieb und etablierte sich innert kürzester Zeit als feste Grösse im Kalender der Bio-Branche.In den Anfängen noch als "Körnlipicker-Event" belächelt, zeigte sich schnell: Der Bio Marché ist ein Genuss-Festival für alle Sinne, das die breite Bevölkerung anspricht. Bis zu 40'000 Besucherinnen und Besucher und an die 200 Aussteller verzeichnete der Bio Marché zu Spitzenzeiten. Dabei hat der Bio Marché über all die Jahre seinen einzigartigen Charakter und seine enorme Anziehungskraft beibehalten. Sowohl Aussteller- wie auch Besucherqualität blieben während 26 Jahren unverändert hoch. Dazu beigetragen hat auch, dass an den strengen Zulassungsbedingungen nie gerüttelt wurde: Der Bio Marché blieb sich und seinen Qualitätsansprüchen bis zum Schluss treu."Bis Bio zur Normalität wird"Warum nun das Ende? "Als wir zur Jahrtausendwende starteten", erklärt Dorothee Stich, "fristete Bio noch ein Mauerblümchendasein. Zwar führte Bio-Pionierin Coop, unsere heutige Hauptsponsorin, schon 1993 ihre Marke 'Coop Naturaplan' ein, und weitere Detailhändler folgten ihr - dennoch spielte Bio damals noch kaum eine Rolle." Bio aus der Nische zu holen, war das erklärte Ziel der Organisatoren. "Uns war von Anfang an klar: Wir müssen Bio zu den Menschen bringen - nicht umgekehrt." Aus dieser Erkenntnis folgte das logische Konzept: Ein Bio-Markt mitten in der historischen Zofinger Altstadt, mit attraktivem Festival-Programm und vor allem: ohne Eintritt."Als ich nach der ersten Austragung gefragt wurde, wie lange wir weitermachen, war meine Antwort: 'So lange, bis Bio zur Normalität wird'", sagt Dorothee Stich und lacht: "Dass das bis kurz vor meiner Pensionierung dauern würde, ahnte ich damals nicht. Doch nun ist unsere Mission erfüllt: Bio ist überall zu haben. Seit den Anfängen des Bio Marché hat sich der Jahresumsatz an Bio-Produkten in der Schweiz fast versiebenfacht und liegt heute bei 4,3 Milliarden. Alleine Coop führt heute über 9000 Bio-Produkte im Sortiment, davon mehr als 4100 in Bio-Knospe-Qualität. Unser Ziel ist erreicht."Wertvolle Wegbegleiter - vor und hinter den KulissenMit Coop als Hauptsponsorin hatte sich für Stich ab 2024 ein langjähriger Traum erfüllt. Sie betont: "Ohne Sponsoren, die sich ernsthaft und glaubhaft für Bio stark machen, wäre ein solcher Grossanlass nicht möglich gewesen." Auch für Coop war die Partnerschaft mit Bio Marché ein Gewinn, wie Rebecca Veiga, Leiterin Kommunikation der Coop Genossenschaft, bestätigt: "Der Bio Marché hat Bio in der Schweiz über ein Vierteljahrhundert lang sichtbar, erlebbar und zugänglich gemacht. Coop dankt den Verantwortlichen herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz. Dass Bio heute in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, ist auch ein Verdienst des Bio Marché. Als langjährige Förderin von Bio wird sich Coop weiterhin mit voller Überzeugung für den biologischen Landbau, hohe Standards und ein breites Bio-Angebot engagieren."Ein Erfolg dieses Ausmasses lässt sich nicht alleine tragen. Es brauchte über die 26 Jahre hinweg das unermüdliche Engagement zahlreicher Menschen - ob in den diversen Helferteams, als Ausstellerinnen und Aussteller oder als treue Partner und Dienstleister. "Wir sind enorm dankbar für die vielen wunderbaren Menschen, die uns zum Teil schon seit den allerersten Stunden begleitet und unterstützt haben", so Dorothee Stich, "sie alle haben nicht nur zum Erfolg des Bio Marché beigetragen, sondern haben echten Anteil am Durchbruch von Bio in der Schweiz."Pressekontakt:Bio Marché AGTel. +41 62 745 00 03www.biomarche.chBildauswahl: www.biomarche.ch/bilderAnsprechpartner:Dorothee Stich, Geschäftsführerin: bianca.braun@biomarche.chBianca Braun, Verantwortliche Werbung, Kommunikation und Sponsoring: bianca.braun@biomarche.chOriginal-Content von: Bio Marché AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010359/100940956