Die Wall Street bleibt im Höhenrausch. Der Dow Jones Industrial markierte am Donnerstag ein neues Rekordhoch und schloss mit einem Plus von 0,14 Prozent bei 51.920,62 Punkten. Während geopolitische Entspannungssignale und eine robustere US-Konjunktur das Fundament legten, sorgte ein spezifischer Sektor für das Feuerwerk: Die Halbleiterbranche.Der unangefochtene Star des Tages war Micron. Nach einem Kursplus von fast 16 Prozent demonstriert der Speicherchip-Spezialist eindrucksvoll, dass der KI-Boom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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