Die Übernahme wurde von Francisco Partners unterstützt, unter Beteiligung von Temasek

Die Aktionäre erhalten 24,55 US-Dollar pro Aktie

Clearwater Analytics ("CWAN", "Clearwater" oder das "Unternehmen") gab heute den Abschluss der bereits angekündigten Übernahme bekannt, einer Transaktion im Wert von rund 8,4 Milliarden US-Dollar durch eine von Permira und Warburg Pincus angeführte Investorengruppe (die "Investorengruppe"). Die Transaktion wurde von Francisco Partners unterstützt, unter Beteiligung von Temasek. Mit dem Abschluss der Übernahme werden die Stammaktien der Klasse A von Clearwater nicht mehr an der New Yorker Börse gehandelt.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhielten die Aktionäre von Clearwater 24,55 US-Dollar pro Aktie in bar, was einem Aufschlag von rund 47 gegenüber dem unbeeinflussten Aktienkurs des Unternehmens am 10. November 2025 entspricht dem letzten Handelstag vor den Medienberichten über eine mögliche Transaktion.

Der Transaktionsvorgang erfolgte im Anschluss an einen gründlichen Prüfungsprozess unter der Aufsicht eines Sonderausschusses aus unabhängigen und unbeteiligten Mitgliedern des Clearwater-Verwaltungsrats, der einstimmig die Genehmigung der Transaktion empfahl. Die Transaktion wurde vom Verwaltungsrat und den Clearwater-Aktionären (einschließlich einer Mehrheit der von unbeteiligten Aktionären abgegebenen Stimmen) genehmigt.

Durch diese Transaktion ist Clearwater in der Lage, die Investitionen in seine KI-Roadmap und seine Plattform der nächsten Generation zu beschleunigen. Die Datenbasis von Clearwater eine einheitliche Echtzeit-Übersicht über alle Vermögenswerte an öffentlichen und privaten Märkten macht diese Roadmap erst möglich. Als privates Unternehmen mit der vollen Unterstützung der Permira-Fonds und von Warburg Pincus gewinnt Clearwater die Flexibilität, auf dieser Grundlage schneller aufzubauen und seine Handlungsfähigkeiten für die institutionellen Anleger weiter auszubauen, die dem Unternehmen weltweit Vermögenswerte in Höhe von über 10 Billionen US-Dollar anvertrauen.

"Wir haben Clearwater auf der Grundlage einer Überzeugung aufgebaut, die von einem Großteil der Branche als zu ehrgeizig angesehen wurde: dass Anlageteams Anspruch auf einen einheitlichen Echtzeit-Überblick über alle ihre Bestände, jeden Vermögenswert, jeden Tag und über alle Märkte hinweg haben sollten. Innovation und Disruption sind seit über einem Jahrzehnt die wichtigsten Wachstumstreiber", sagte Sandeep Sahai, CEO von Clearwater Analytics. "Durch die Umwandlung in eine Gesellschaft in Privatbesitz wird unsere Fähigkeit, uns auf den Ausbau unserer bestehenden Plattform zu konzentrieren und gleichzeitig eine agentenbasierte Gen-AI-Plattform aufzubauen, erheblich gestärkt. Unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir die von ihnen genutzte Plattform verantwortungsvoll verwalten, und unsere Investitionen werden sicherstellen, dass sie bei der technologischen Innovation für die Führung ihres Unternehmens weiterhin eine Vorreiterrolle einnehmen."

Berater

J.P. Morgan fungierte als Finanzberater und Kirkland Ellis LLP als Rechtsberater von CWAN. PJT Partners fungierte als exklusiver Finanzberater und Cravath, Swaine Moore LLP als Rechtsberater des Sonderausschusses des CWAN-Vorstands. Goldman Sachs Co. LLC fungierte als Finanzberater der Investorengruppe. Der Bereich "Private Credit" bei Goldman Sachs Alternatives stellte der Investorengruppe eine zu 100 zugesagte Fremdfinanzierung zur Verfügung. Latham and Watkins LLP fungierte als M&A-Rechtsberater der Investorengruppe. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton Garrison LLP fungierte als Finanzberater der Investorengruppe.

Über Clearwater Analytics

Clearwater Analytics ist eine von Grund auf agentenbasierte Anlageverwaltungsplattform, die auf einem einzigen, kontinuierlich abgestimmten Anlageverzeichnis basiert. Die Arbeitsabläufe in den Bereichen Portfoliomanagement, Handel, Rechnungswesen, Risikomanagement, Compliance und Privatmärkte basieren auf einer einzigen verlässlichen Datenquelle und schaffen so eine vernetzte Grundlage für Automatisierung, KI-gestützte Erkenntnisse und agentenbasierte Arbeitsabläufe über den gesamten Anlageprozess hinweg. Clearwater verwaltet weltweit Vermögenswerte in Höhe von mehr als 10 Billionen US-Dollar für Versicherer, Vermögensverwalter, Hedgefonds, Banken, Unternehmen und Regierungen. Erfahren Sie mehr unter www.cwan.com.

Über Permira

Permira ist eine weltweit tätige Investmentgesellschaft, die erfolgreiche Unternehmen mit Wachstumsambitionen unterstützt. Das 1985 gegründete Unternehmen betreut Fonds in zwei Kernanlageklassen Private Equity und Kreditinvestitionen mit einem zugesagten Gesamtkapital von rund 90 Mrd. Euro.

Die Private-Equity-Fonds von Permira tätigen sowohl langfristige Buyout- als auch Growth-Equity-Investitionen in vier Schlüsselbranchen: Technologie, Konsumgüter, Gesundheitswesen und Dienstleistungen. Die Permira-Fonds haben bereits einige der weltweit größten und am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen unterstützt und bei deren Expansion begleitet, darunter Genesys, TeamViewer, Zendesk, McAfee, Mimecast, Octus, Informatica, Klarna, Magento, Teraco und weitere.

Permira beschäftigt über 500 Mitarbeiter in 15 Niederlassungen in Europa, den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.permira.com.

Über Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC ist der Pionier im Bereich globaler Wachstumsinvestitionen. Als seit 1966 bestehende private Partnerschaft verfügt das Unternehmen über die nötige Flexibilität und Erfahrung, um Investoren und Managementteams dabei zu unterstützen, über Marktzyklen hinweg nachhaltigen Erfolg zu erzielen. Heute verwaltet das Unternehmen ein Vermögen von mehr als 100 Milliarden US-Dollar und hält mehr als 215 Unternehmen in seinem aktiven Portfolio, die sich über verschiedene Entwicklungsphasen, Branchen und Regionen verteilen. Warburg Pincus hat im Rahmen seiner Strategien in den Bereichen Private Equity, Immobilien und Kapitallösungen in mehr als 1.100 Unternehmen investiert. Das Unternehmen ist weltweit als Investor in den Bereichen SaaS, Daten, Fintech und Versicherungen tätig und hat unter anderem in folgende Unternehmen investiert: Arch Insurance, Avalara, Avaloq, Beacon, FIS, Interactive Data Corporation (IDC), IntraFi, Primerica, Reorg Research, Sagent, Varo Money und Wall Street Systems.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und verfügt weltweit über mehr als 15 Niederlassungen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.warburgpincus.com/ oder folgen Sie uns auf LinkedIn und YouTube.

Über Francisco Partners

Francisco Partners ist eine weltweit führende Investmentgesellschaft, die sich auf Partnerschaften mit Technologieunternehmen und technologieorientierten Unternehmen spezialisiert hat. Seit ihrer Gründung vor über 25 Jahren hat Francisco Partners in über 500 Technologieunternehmen investiert und zählt damit zu den aktivsten und traditionsreichsten Investoren der Technologiebranche. Mit einem bisher aufgebrachten Kapital von über 50 Milliarden US-Dollar investiert das Unternehmen in Projekte, bei denen seine fundierten Branchenkenntnisse und seine operative Expertise den Unternehmen helfen können, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Weitere Informationen zu Francisco Partners finden Sie unter www.franciscopartners.com.

Über Temasek

Temasek ist eine weltweit tätige Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in Singapur, deren Netto-Portfoliowert zum 31. März 2025 bei 324 Milliarden US-Dollar lag. Temaseks Leitgedanke "So Every Generation Prospers" (Damit jede Generation gedeiht) leitet das Unternehmen dabei, für heutige und zukünftige Generationen etwas zu bewirken. Temasek ist bestrebt, ein widerstandsfähiges und zukunftsorientiertes Portfolio aufzubauen, das langfristig nachhaltige Renditen erzielt. Das Unternehmen unterhält 13 Niederlassungen in 9 Ländern weltweit: in Asien in Peking, Hanoi, Mumbai, Shanghai, Shenzhen und Singapur sowie außerhalb Asiens in Brüssel, London, Mexiko-Stadt, New York, Paris, San Francisco und Washington, D.C.

Weitere Informationen zu Temasek finden Sie unter https://www.temasek.com.sg/

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