Doge Kurs fällt unter 0,08 Dollar und Millionen Token drohen im Dogechain-Shutdown zu verschwinden

Anzeige / Werbung

Millionen Dogecoin-Token sitzen auf einer sterbenden Layer-2-Blockchain fest, und den Besitzern bleiben nur noch wenige Wochen, um sie zu retten. Die Dogechain, einst als DeFi-Erweiterung für das Dogecoin-Ökosystem gefeiert, hat ihre endgültige Abschaltung angekündigt. Der Doge Kurs liegt bei 0,079 Dollar und verliert innerhalb von 24 Stunden weitere vier Prozent. Die Marktkapitalisierung beträgt 13,4 Milliarden Dollar, und der Token notiert 88 Prozent unter seinem Allzeithoch von 0,7316 Dollar. Die DOGE-Spot-ETFs verzeichnen bei den letzten Messungen null Dollar an Nettomittelzuflüssen. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 22 und zeigt extreme Angst am Markt. Changelly prognostiziert ein Maximum von 0,110 Dollar für 2026, was vom heutigen Niveau aus nur begrenztes Aufwärtspotenzial bedeutet. Dieser Artikel zeigt, was die Dogechain-Krise für den Meme-Coin bedeutet und warum das Umfeld immer schwieriger wird. Er beleuchtet auch einen Presale-Einstieg, der während des Ausverkaufs Kapital anzieht.

Doge Kurs unter Druck, während die Dogechain-Abschaltung das Ökosystem erschüttert

Das Dogechain-Team hat am 22. Juni die Abschaltung seines Netzwerks bestätigt und die aktuellen Marktbedingungen als Hauptgrund genannt. Die EVM-kompatible Sidechain bot vier Jahre lang DeFi, NFTs und dezentrale Anwendungen für Dogecoin-Halter an. Laut U.Today warnte die bekannte Community-Figur Mishaboar alle Nutzer, ihre Bestände sofort über die Bridge zurück auf das Dogecoin-Mainnet zu transferieren. Die Bridge bleibt noch etwa 60 Tage aktiv, bevor sie endgültig abgeschaltet wird. Danach werden alle auf der Dogechain verbliebenen Token dauerhaft verloren sein.

Der Doge Kurs reagierte mit einem weiteren Rückgang auf 0,079 Dollar, während das 24-Stunden-Handelsvolumen um 80 Prozent anstieg. Die drei DOGE-Spot-ETFs von Grayscale, 21Shares und Bitwise zeigten beim letzten Update exakt null Dollar an täglichen Nettomittelzuflüssen. Die kumulierten Zuflüsse seit Auflegung belaufen sich auf lediglich 12,64 Millionen Dollar im Vergleich zur Marktkapitalisierung von 13,4 Milliarden Dollar.

CoinGabbar berichtet, dass der Grayscale GDOG-Fonds mit 8,24 Millionen Dollar den größten Anteil hält, aber selbst dieser Fonds an einem Tag 4,98 Prozent verlor. Die technischen Indikatoren zeigen ein bärisches Sentiment, und der Doge Kurs bewegt sich in einer engen Spanne.

Changelly prognostiziert für DOGE eine Handelsspanne zwischen 0,065 und 0,115 Dollar mit einem Durchschnitt nahe 0,092 Dollar bis Jahresende. Selbst im besten Fall bedeutet das vom aktuellen Niveau rund 40 Prozent Aufwärtspotenzial. Der Verlust der Dogechain als Infrastrukturprojekt beschädigt die Erzählung eines wachsenden Ökosystems, auf die sich viele Bullen bisher gestützt hatten. Analysten beobachten die Marke von 0,076 Dollar als nächste Unterstützung. Wenn die institutionelle Nachfrage weiter ausbleibt und die Infrastruktur schrumpft, stellt sich für viele Halter die Frage, wo die nächsten echten Renditen in diesem Zyklus entstehen.

Pepeto: Der Presale-Einstieg, den der Doge Kurs nicht bieten kann

Wenn die Infrastruktur eines etablierten Coins wegbricht und die Renditeaussichten bei wenigen Dutzend Prozent enden, sucht Kapital nach Einstiegen, bei denen ein einziges Listing-Event den Unterschied macht. Genau dieses Muster spielt sich gerade ab, und der Presale von Pepeto steht im Zentrum dieser Bewegung.

Pepeto hat über 10 Millionen Dollar eingesammelt, und der Kapitalfluss beschleunigt sich, während immer mehr Anleger die Größe dieses Fensters erkennen. Anders als beim Doge Kurs, der Milliarden an frischem Kapital braucht, um sich zu verdoppeln, startet Pepeto von einem Presale-Niveau aus mit einer bereits funktionierenden Börse. Analysten, die das Tokenangebot von 420 Billionen, die Nachfrage nach der gebührenfreien PepetoSwap-Plattform und das Tempo der Presale-Käufe untersuchen, kommen zu einem klaren Ergebnis. Ein Vielfaches des Einstiegspreises nach dem Binance-Listing erscheint unter diesen Bedingungen als realistisches Szenario.

Der Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe-Coin entwickelt hat, leitet das Projekt. SolidProof hat den gesamten Code einer vollständigen Sicherheitsprüfung unterzogen und jede Schwachstelle geschlossen, bevor der erste Dollar in den Presale floss, was den Einstieg für Anleger absichert. Anleger, die Token zwischen verschiedenen Blockchains bewegen, nutzen die Pepeto-Bridge ohne jegliche Gebühren, wodurch Kapital, das normalerweise an Transaktionskosten verloren geht, vollständig in der Position verbleibt.

Die Tatsache, dass während extremer Marktangst über 10 Millionen Dollar eingeflossen sind, zeigt, dass die beteiligten Wallets Renditen erwarten, die etablierte Coins mit hoher Marktkapitalisierung nicht liefern können. Das Binance-Listing rückt näher, und der Presale-Preis von 0,0000001871 Dollar macht den aktuellen Einstieg bei Pepeto zum Fenster, auf das DOGE Jahre warten müsste.

Fazit: Der Doge Kurs kämpft mit dem Verlust von Infrastruktur und fehlender institutioneller Nachfrage, während der Presale eine andere Geschichte erzählt. Wer in diesem Zyklus echte Renditen sucht, findet sie möglicherweise nicht bei einem Token, der Monate braucht, um bescheidene Gewinne zu erzielen. Dieser Presale könnte den Zyklus für frühe Halter entscheiden, denn das Listing verwandelt Presale-Kapital in reale Ergebnisse. Über 10 Millionen Dollar an Presale-Kapital und ein nahendes Binance-Listing belegen, dass dieses Muster bereits bekannt ist. Millionen, die während extremer Angst fließen, deuten darauf hin, dass diese Wallets das gleiche Muster sehen. Die Prognose sagt warten, aber der Presale-Einstieg könnte die schnellere Antwort sein.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was bedeutet die Dogechain-Abschaltung für den Doge Kurs?

Die Dogechain war vier Jahre lang die wichtigste Layer-2-Lösung für DeFi und NFTs im Dogecoin-Ökosystem. Ihre Abschaltung entfernt eine Säule der Wachstumserzählung, auf die sich viele Bullen gestützt hatten. DOGE verlor nach der Ankündigung weitere vier Prozent und notiert bei 0,079 Dollar, während die DOGE-Spot-ETFs null Nettomittelzuflüsse verzeichnen.

Warum sehen Analysten Pepeto als Alternative zum Doge Kurs?

Der Doge Kurs begrenzt die Rendite für 2026 auf wenige Dutzend Prozent, während auf der offiziellen Pepeto-Website über 10 Millionen Dollar an Presale-Kapital mit einem nahenden Binance-Listing zusammenkommen. Das Verhältnis von Einstiegspreis zu möglichem Listing-Ergebnis unterscheidet sich grundlegend von einem Token, der bei einer Marktkapitalisierung von 13,4 Milliarden Dollar nur begrenzten Spielraum nach oben hat.