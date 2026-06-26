Solana News nach MoneyGram-Einstieg: Warum SOL trotz Adoption auf 69 Dollar verharrt

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MoneyGram wurde am 22. Juni offizieller Validator im Solana-Netzwerk, und trotzdem notiert SOL bei 69 Dollar, ganze 76 Prozent unter seinem Allzeithoch von 293 Dollar aus dem Januar 2025. Die Solana News der vergangenen Tage berichten von institutioneller Adoption, die nicht im Kurs ankommt. Südkoreas Toss Bank unterzeichnete am 19. Juni eine Absichtserklärung mit der Solana Foundation, um Stablecoin-Überweisungen für 15 Millionen Nutzer zu testen. Am gleichen Tag übertraf das Handelsvolumen auf Solanas dezentralen Börsen sogar die New York Stock Exchange. Dennoch drücken vier aufeinanderfolgende Tage mit Spot-ETF-Abflüssen den Kurs nach unten. Der Fear and Greed Index liegt bei 19 und zeigt extreme Angst im Markt. Die Solana News offenbaren einen klaren Gegensatz zwischen wachsender Nutzung und fallendem Preis. Dieser Artikel analysiert die neuesten SOL-Daten und zeigt, welcher Presale von genau dieser Diskrepanz profitiert. Die Frage ist, wie lange der Markt institutionelle Signale ignoriert.

Solana News zwischen MoneyGram-Validator und Kursrückgang

MoneyGram gab am 22. Juni bekannt, dass das Unternehmen ein aktiver Validator im Solana-Netzwerk geworden ist und SOL-Token staked, Transaktionsblöcke verarbeitet und die Netzwerksicherheit stärkt, laut CryptoTimes. Solana ist damit das dritte Blockchain-Netzwerk, in dem MoneyGram einen Validator betreibt, neben Tempo und Midnight Network. Gleichzeitig trat MoneyGram der Solana Developer Platform bei, einer API-gestützten Infrastruktur für institutionelle Finanzprodukte auf Solana, neben Mastercard als einem der ersten Teilnehmer.

Zuvor hatte Südkoreas Toss Bank am 19. Juni eine Absichtserklärung mit der Solana Foundation unterzeichnet, um Stablecoin-basierte Überweisungen für 15 Millionen Kunden zu testen, laut CoinGabbar. Der Test prüft, ob Stablecoins schnellere Abwicklungszeiten und niedrigere Kosten als traditionelle Überweisungsnetzwerke liefern können. Solanas dezentrale Börsen verarbeiteten am 19. Juni mehr Handelsvolumen als die NYSE, ein historischer Meilenstein für das Netzwerk.

Trotz dieser Solana News fiel SOL um rund 6 Prozent auf 69 Dollar. Der 50-Tage-EMA bei 78 Dollar wirkt als Schlüsselwiderstand, während der 200-Tage-EMA bei rund 101 Dollar die langfristige Trendlinie markiert. Changelly prognostiziert SOL bei 77 Dollar bis Ende Juni und 88 Dollar bis August. Ein Durchbruch über 78 Dollar würde den Weg zu 85 und 90 Dollar öffnen, während ein Bruch unter 68 Dollar die nächste Zielmarke auf 60 Dollar senkt. Die Solana News bestätigen, dass institutionelle Meilensteine Zeit brauchen, bis sie sich im Chart niederschlagen, und genau diese Verzögerung öffnet ein Fenster für einen Einstieg, der noch am Startpunkt steht.

Pepeto: Die Plattform, die Kapital gewinnt, während die Solana News auf Erholung warten

Bestimmte Projekte entfalten sich über mehrere Jahre, doch die aktuelle SOL-Prognose hebt einen Presale hervor, der viel schneller Ergebnisse liefern soll, und das ist Pepeto. Als ein Token, der reales Geld anzieht, während der größte Teil des Marktes zurückweicht, hat Pepeto in einer Phase Kapital eingesammelt, in der selbst bekannte Namen an Boden verloren.

Das gesammelte Kapital hat 10 Millionen Dollar überschritten, und diese Summe allein zeigt, dass die Käufer, die in diese Plattform einsteigen, tiefe Überzeugung mitbringen, gestützt auf Daten und Timing. SolidProof hat vor dem Presale-Start jede Ebene der Plattform einer vollständigen und unabhängigen Sicherheitsprüfung unterzogen, sodass die geprüfte Grundlage für Teilnehmer transparent ist. Ein Binance-Listing rückt jeden Tag näher, was bedeutet, dass das Ereignis, das diesen Einstieg in Gewinn verwandelt, bereits im Kalender steht.

Die gleiche Disziplin zeigt sich in dem, was die Plattform bereits betreibt. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, und PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab, sodass jeder Dollar, der in den Presale fließt, sein volles Gewicht nach dem Listing behält. Marktbeobachter sehen in Pepeto eine laufende Plattform, die ab dem Listing-Tag täglich echte Trades verarbeiten wird.

Mit der SolidProof-Prüfung über jede Schicht der Plattform steht Pepeto bereit, von einem Einstiegspreis von 0,0000001871 Dollar aus echten Wert zu liefern. Die Werkzeuge sind positioniert, um langfristig an Wert zu gewinnen, weit über das Listing-Ereignis hinaus, für das die Solana News und die SOL-Prognose noch Monate an Geduld verlangen.

Fazit: Die Solana News bestätigen, dass institutionelle Meilensteine Zeit brauchen, bis sie den Kurs erreichen, und SOL benötigt einen Anstieg von 325 Prozent, um sein altes Hoch zu berühren. Die Menschen, die mit frühen SOL-Einstiegen Vermögen aufgebaut haben, teilten alle eine Entscheidung, sie handelten, während der Einstieg offen war, und warteten nicht auf Bestätigung. Genau dieser Einstieg ist jetzt über Pepeto verfügbar, wo bereits über 10 Millionen Dollar von Wallets liegen, die die gleiche Wahl getroffen haben. Wer handelt, solange der Presale läuft, beginnt dort, wo jede Erfolgsgeschichte angefangen hat, und das Fenster schließt sich mit dem Binance-Listing.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagen die neuesten Solana News für die SOL-Prognose 2026?

SOL steht bei 69 Dollar mit Zielen von 77 Dollar bis Ende Juni und 88 Dollar bis August, doch die Erholung von 76 Prozent unter dem Allzeithoch wird Monate dauern, während MoneyGram und Toss Bank die institutionelle Adoption stärken.

Ist der Pepeto-Presale ein stärkerer Einstieg als auf die SOL-Erholung zu warten?

Bereits über 10 Millionen Dollar Einlagen und ein vollständiges SolidProof-Audit sind auf der offiziellen Pepeto-Website dokumentiert, und Marktbeobachter sehen erhebliches Aufwärtspotenzial vor dem bevorstehenden Binance-Listing.