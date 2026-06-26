NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 114 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien durchwachsen gewesen, schrieb Georgina Johanan am Freitag. Die Kostenentwicklung der Modekette sei hilfreich, die Kundenstimmung bleibe aber wackelig./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 00:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 00:57 / BST
SE0000106270
© 2026 dpa-AFX