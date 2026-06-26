Mitteilung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA:

ABO Energy sichert sich Windkraft-Tarife und erzielt weitere Erfolge

ABO Energy war bei der Mai-Ausschreibung der Bundesnetzagentur für Windkraftprojekte an Land erneut erfolgreich. Das Unternehmen erhielt Zuschläge für drei Projekte mit insgesamt 61,4 MW.

Es handelt sich um eine Windkraftanlage in Ohlenbüttel in Niedersachsen (1 x Nordex N163, 7 MW), den Windpark Hünxe in Nordrhein-Westfalen (4 x Siemens Gamesa, je 6,6 MW) und den Windpark Willingen in Hessen (4 x Norden N163, je 7 MW). Die Windparks sollen zwischen Herbst 2027 und Herbst 2028 ans Netz gehen.

In der Ausschreibungsrunde vom Mai 2026 vergab die Bundesnetzagentur insgesamt 270 Zuschläge mit einer Gesamtleistung von etwa 2,5 GW. Der durchschnittliche Zuschlagswert lag bei 5,06 Cent pro Kilowattstunde und damit unter dem Niveau der vorherigen Runde von 5,54 Cent.

Fortschritte in deutschen Projekten

Ein weiterer Erfolg für ABO Energy: In den vergangenen Wochen hat das Unternehmen zwei Windparks in Deutschland erfolgreich ...

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