© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIWendy's wird auf Reddit plötzlich zur Meme-Aktie. Zwischen "Diamond Hands", Kaufparolen, Pleitewarnungen und angeblichen Mega-Wetten zeigt sich: Die Zocker sind bei der Wendy's-Aktie zurück. Die Aktie fährt Achterbahn.Nach GameStop, AMC Entertainment und Beyond Meat haben die Reddit-Zocker nun Wendy's im Visier. Die Aktie der strauchelnden US-Fastfoodkette legte zuletzt eine wahre Achterbahnfahrt hin. Für besonders viel Aufsehen sorgt ein Reddit-Post, in dem ein Nutzer eine 1,9-Millionen-US-Dollar-Wette auf die Aktie zeigt und behauptet: Wendy's werde sich verdoppeln. Seine Begründung: Die Burgerkette sei fundamental leicht 18 US-Dollar je Aktie wert, extrem unterbewertet und gar keine …
Enthaltene Werte: US95058W1009,US08862E1091,US00165C3025Den vollständigen Artikel lesen
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