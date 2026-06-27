Tron News 3,93 Millionen Adressen schlagen Ethereum und BNB an einem Tag

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TRON hat am 23. Juni 2026 rund 3,93 Millionen aktive Adressen verzeichnet und damit Ethereum, die BNB Chain und Solana an einem Tag übertroffen. Was bedeuten diese Tron News für einen Kurs, der seit Wochen besser läuft als der breite Markt? Genau das fragen sich viele Anleger in dieser Woche. TRX notiert rund um 0,33 Dollar und liegt damit nur etwa 24 Prozent unter seinem Rekordhoch. Tron Inc hat seine Bestände zugleich auf rund 701 Millionen Token aufgestockt. Wenn große Adressen mitten in der Panik kaufen, folgt oft eine Phase, die jede frühe Position belohnt. Der Kurs nähert sich einer wichtigen Marke bei 0,45 Dollar. Dieser Artikel ordnet die aktuellen Tron News ein und zeigt, welche Prognosen Analysten nennen. Sie erfahren, welche Treiber den Token stützen und welche Risiken bleiben. Am Ende werfen wir einen Blick auf ein kleineres Projekt, das viele noch nicht auf dem Schirm haben.

Tron News im Detail mit Rekord bei Adressen und Treasury

Die wichtigsten Tron News dieser Woche drehen sich um echte Nutzung statt um reine Spekulation. Laut FXEmpire verzeichnete TRON am 23. Juni 2026 rund 3,93 Millionen aktive Adressen und übertraf damit Ethereum, die BNB Chain und Solana an diesem Tag. Im ersten Quartal 2026 wickelte das Netzwerk rund zwei Billionen Dollar an USDT-Transfers ab, was etwa 36 Prozent des gesamten Volumens entspricht. Tron Inc stockte seine Bestände im Juni auf rund 701 Millionen Token auf. Der Kauf fiel mitten in eine breite Korrektur und deutet auf Überzeugung statt auf kurzfristige Spekulation hin.

Der Kurs spiegelt diese Entwicklung bislang nur teilweise wider. TRX notiert laut CoinGecko bei rund 0,33 Dollar und liegt etwa 24 Prozent unter seinem Rekordhoch von 0,43 Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 31 Milliarden Dollar, womit der Token Platz acht belegt. Über das Jahr 2026 legte TRX rund 15 Prozent zu, während der breite Markt deutlich verlor. Damit zählt TRX zu den wenigen großen Werten mit relativer Stärke. Die hohe Aktivität bei Stablecoin-Transfers stützt diese Stärke weiter. Gerade in einem schwachen Gesamtmarkt fällt diese Beständigkeit auf, weil viele andere große Werte im selben Zeitraum klar nachgaben.

Für die weiteren Aussichten bleiben die Kursziele moderat. Changelly rechnet 2026 mit bis zu 0,355 Dollar, während CoinCodex rund 0,47 Dollar für möglich hält. Cryptopolitan nennt im besten Fall sogar 0,57 Dollar bis zum Jahresende. Selbst diese Ziele bedeuten von einer Marktkapitalisierung von 31 Milliarden Dollar aus nur überschaubare Gewinne. Auch die wachsende Zahl aktiver Adressen deutet auf eine breite Nutzung hin, die über reine Spekulation hinausgeht. Genau deshalb prüfen einzelne Anleger, wo eine größere Bewegung noch von einer schlanken Basis ausgehen kann.

Tron News treffen auf den Presale rund um Pepeto

Die Tron News zeigen ein wachsendes Netzwerk, doch Wachstum allein erklärt nicht, warum Kapital weiter in einen Presale fließt. Dieser Presale löst genau die Probleme, mit denen TRX-Halter täglich zu tun haben. Im Zentrum dieser Drehung steht ein Projekt namens Pepeto.

Pepeto steht mit einer nahenden Binance-Notierung und über 10 Millionen Dollar von Wallets im Mittelpunkt, die sehen, was etablierte Coins nicht liefern können. In derselben Woche, in der die Treasury von TRON durch Käufe Überzeugung zeigte, zog der vom Schöpfer des ursprünglichen Pepe-Coins gebaute Presale frisches Kapital an. Viele Wallets erkannten ein vertrautes Muster, denn Teams, die in der Angst den eigenen Token kaufen, deuten für manche auf ein klareres Ergebnis nach der Notierung hin. Solche Käufe in einer Angstphase werten manche Analysten als Zeichen echter Überzeugung.

SolidProof prüfte jeden Vertrag und gab den Code frei, noch ehe der Presale öffnete, sodass das einfließende Kapital den Sicherheitsstandards großer Börsen entspricht. Der Schöpfer stellte eine vollständige Handelsplattform zusammen, die den gebührenfreien Handel über PepetoSwap mit einer Brücke verbindet, die Werte ohne Kosten zwischen Netzwerken bewegt. Gebaut für Halter, die Kapital an Tauschgebühren und betrügerische Verträge verlieren, bietet Pepeto geprüfte Trades und ein Werkzeug, das jeden Token kontrolliert, bevor ein Dollar fließt.

Jedes Werkzeug läuft bereits live, und das Interesse wächst, weil Pepeto echte Probleme löst, statt nur eine Roadmap zu verkaufen. Weil die Plattform den täglichen Handelsbedarf abdeckt, sehen Analysten je nach Marktlage das 100- bis 300-Fache nach der Notierung. Diese Rechnung erklärt, warum der Presale über 10 Millionen Dollar einsammelte, während der Angst-und-Gier-Index bei zwölf lag. Der Einstieg zum Preis von 0,0000001871 Dollar je Token endet mit dem Moment der Binance-Notierung.

Fazit

Die jüngsten Tron News bestätigen ein stetig wachsendes Netzwerk, doch diese Renditen akzeptieren große Halter längst. Diese Obergrenze lenkt den Blick mancher Anleger früh auf kleinere Werte. Pepeto nähert sich seiner Binance-Notierung mit einer funktionierenden Börse, einem früheren Binance-Experten im Team und über 10 Millionen Dollar von Wallets, die durch jede rote Kerze hindurch dabei blieben. Der Einstieg ist heute eine konkrete Zahl, und diese Zahl wird zur verpassten Chance, sobald die Notierung den Presale-Preis löscht. Wer in der Vergangenheit echtes Vermögen aufbaute, handelte am Tag des offenen Einstiegs, nicht am Tag danach. Der breite Markt zeigte die Richtung, doch der Einstieg in den Presale bleibt nur bis zur Notierung möglich.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was sagen die aktuellen Tron News über TRX?

Die Tron News zeigen rund 3,93 Millionen aktive Adressen am 23. Juni 2026, womit TRON Ethereum, die BNB Chain und Solana an einem Tag übertraf. Der Kurs notiert bei rund 0,33 Dollar, und Analysten nennen für 2026 Ziele zwischen 0,35 und 0,57 Dollar. Im ersten Quartal liefen rund zwei Billionen Dollar an USDT-Transfers über das Netzwerk.

Lohnt sich Pepeto, während man die Tron News verfolgt?

Pepeto sammelte über 10 Millionen Dollar in einer Phase ausgeprägter Angst ein, und alle Verträge wurden geprüft. Auf der offiziellen Pepeto-Website nennen Analysten je nach Marktlage das 100-Fache ab einer Binance-Notierung als mögliches Ziel.