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Der Bitcoin Kurs ist am 25. Juni 2026 auf 59.334 Dollar gefallen und hat damit den niedrigsten Stand seit Anfang 2024 erreicht. Allein in den vergangenen 24 Stunden wurden Kryptopositionen im Wert von 1,48 Milliarden Dollar liquidiert. Gleichzeitig zogen Anleger 469 Millionen Dollar aus US-Spot-Bitcoin-ETFs ab. Der Fear and Greed Index steht bei 17 und signalisiert extreme Angst am Markt. Viele Investoren fragen sich jetzt, ob diese Kapitulation den Boden markiert oder ob weitere Verluste drohen. Historisch betrachtet folgten auf solche Angstphasen oft die stärksten Erholungen. Doch diesmal konkurriert Bitcoin mit KI-Aktien und dem SpaceX-Börsengang um frisches Kapital. In diesem Artikel analysieren wir die Ursachen des Kurseinbruchs und zeigen, wohin sich Kapital aktuell bewegt. Langfristige Halter kontrollieren inzwischen 14,8 Millionen BTC, ein Zeichen für Akkumulation statt Panikverkäufe. Der Bitcoin Kurs steht an einem Wendepunkt, der die kommenden Monate prägen wird.

Bitcoin Kurs im freien Fall: ETF-Abflüsse und Liquidierungswelle treffen den Markt

Der Bitcoin Kurs fiel am 25. Juni unter die psychologisch wichtige Marke von 60.000 Dollar. Laut Yahoo Finance eröffnete BTC bei 60.983 Dollar und rutschte bis zum Nachmittag auf 59.334 Dollar ab. Der Kurs liegt damit 53 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.198 Dollar aus dem Oktober 2025. ETF-Abflüsse beschleunigten den Rückgang erheblich.

Laut AMBCrypto verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs am 24. Juni Nettoabflüsse von 469 Millionen Dollar. Die kumulierten Abflüsse der vergangenen 30 Tage belaufen sich auf fast 6 Milliarden Dollar. BlackRocks IBIT verlor allein in einer Woche 980 Millionen Dollar. Insgesamt wurden in 24 Stunden Kryptopositionen im Wert von 1,48 Milliarden Dollar liquidiert.

Der Fear and Greed Index steht bei 17 in der Zone extremer Angst. Analysten verweisen darauf, dass Kapital verstärkt in KI-Aktien und Halbleiter-Werte abfließt. BTC hat sich von seinem dominierenden Narrativ als digitales Gold gelöst. Die 200-Wochen-Linie bei 62.457 Dollar dient aktuell als Widerstand. Ein nachhaltiger Bruch unter 60.000 Dollar könnte den Weg Richtung 54.000 Dollar ebnen, wo der Realized Price liegt.

Die kumulierten ETF-Abflüsse erreichten in den vergangenen drei Wochen über 4,2 Milliarden Dollar, und allein in der schlechtesten Woche flossen 3,4 Milliarden Dollar ab. Der Markt leidet unter einem Narrativverlust, denn BTC verhält sich derzeit weder als digitales Gold noch als Technologieanlage. Strategy, der größte institutionelle BTC-Halter, verkaufte erstmals seit 2022 insgesamt 32 BTC und brach damit seine Kaufstrategie.

Diese Entscheidung drückte die Strategy-Aktie um fast 6 Prozent und verunsicherte den Markt weiter. Trotzdem kaufen einzelne Institutionen weiterhin ein, wobei Strive 759 BTC für rund 50 Millionen Dollar erwarb. Die Mining-Schwierigkeit sank um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und Miner nähern sich ihren Abschaltpreisen, was historisch betrachtet ein Bodensignal darstellte. Changelly prognostiziert den BTC-Kurs zwischen 74.325 und 92.293 Dollar bis Dezember 2026, was einem Gewinn von 23 bis 53 Prozent entspräche.

Pepeto: Handelsplattform mit geprüftem Code zieht Kapital an

Während der Bitcoin Kurs unter Druck steht, fließt Kapital in Projekte mit einem anderen Renditeprofil. Pepeto ist eine vollständige Handelsplattform, die von einem ehemaligen Binance-Experten begleitet wird und auf der Arbeit des Architekten des originalen Pepe Coins aufbaut. Der Presale hat über 10 Millionen Dollar eingesammelt, und diese Summe wuchs, während der gesamte Markt Verluste verzeichnete.

Der Risikoscanner prüft jeden Token-Vertrag, bevor ein Handel ausgeführt wird, und erkennt Betrugstoken und manipulierte Projekte, bevor Kapital sie erreicht. Wenn der Bitcoin Kurs einbricht und Panik den DeFi-Bereich überflutet, wiegt dieser Schutz schwerer als jede Chartanalyse. Die Bridge überträgt Token zwischen verschiedenen Blockchains ohne Gebühren, sodass Positionen zur besten Gelegenheit in jedem Netzwerk wechseln können, ohne an Wert zu verlieren.

Der Architekt des originalen Pepe Coins führte diesen Token auf eine Marktkapitalisierung von 3,5 Milliarden Dollar, ohne dass ein einziges funktionierendes Werkzeug existierte. Pepeto verfügt über dasselbe Gesamtangebot von 420 Billionen Token, betreibt aber eine funktionierende Handelsplattform, bei der SolidProof den gesamten Code vor dem Start des Presale geprüft und verifiziert hat. Der aktuelle Preis von 0,0000001871 Dollar pro Token bietet den günstigsten Einstieg, den dieses Projekt jemals haben wird.

Frühe Wallets bauen ihre Positionen weiter aus, während sich die Binance-Notierung nähert. Analysten sehen laut verschiedenen Marktbeobachtern das Potenzial für deutliche Vervielfachungen, wenn das Handelsvolumen nach der Notierung einsetzt. BTC könnte ein volles Jahr für eine Erholung brauchen, doch die Notierung von Pepeto ist ein einzelnes Ereignis, das in kürzerer Zeit Ergebnisse liefern könnte. Eine Position von 500 Dollar hält dabei Milliarden von Token und bietet Zugang zu einer Plattform, die jeden Handel durch den Risikoscanner absichert. Das Gesamtangebot von 420 Billionen Token mit fester Obergrenze schafft eine Knappheitsstruktur, die nach der Notierung zum Tragen kommt.

Fazit

Der Bitcoin Kurs steht auf dem gleichen Angstniveau, das in jedem früheren Bärenmarkt den Boden markiert hat. Pepeto bietet eine andere Rechnung, weil der Pepe-Architekt, funktionsfähige Handelstools und eine bevorstehende Binance-Notierung die Kombination bilden, die in vergleichbaren Situationen die größten Renditen geliefert hat. Die über 10 Millionen Dollar im Presale zeigen, dass die bereits investierten Wallets wissen, was die Notierung bedeuten könnte. Dieses eine Notierungsereignis könnte Presale-Einstiege in Renditen verwandeln, die der Bitcoin Kurs von 59.000 Dollar aus in diesem Zeitrahmen kaum erreichen kann. Wer jetzt einsteigt, schließt sich dem Kapital an, das dieses Projekt vor der breiten Öffentlichkeit entdeckt hat. Wer es verpasst, könnte zusehen, wie diese Wallets Ergebnisse erzielen, für die große Coins Jahre brauchen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum ist der Bitcoin Kurs auf den tiefsten Stand seit 2024 gefallen?

Der Bitcoin Kurs fiel am 25. Juni 2026 unter 60.000 Dollar, nachdem ETF-Abflüsse von 469 Millionen Dollar und Liquidierungen von 1,48 Milliarden Dollar den Markt unter Druck setzten. Kapitalrotation in KI-Aktien und eine verzögerte Zinswende verstärkten den Verkaufsdruck.

Warum sammelt Pepeto während des Bitcoin-Crashs Kapital ein?

Der Presale hat über 10 Millionen Dollar eingesammelt, weil die offiziellen Pepeto-Website Zugang zu einer gebührenfreien Handelsplattform mit einer bevorstehenden Binance-Notierung bietet. Der geprüfte Code und die Verbindung zum Pepe-Architekten überzeugen Investoren, die während der Marktpanik nach Alternativen suchen.