Vancouver, BC - 26. Juni 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. ("Copper One" oder das "Unternehmen") (CSE:CEXY | OTCID:CEXYF | FWB:IW8 |WKN: A42AGR) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Bohrarbeiten im ersten von der Firma Exploration Technologies Inc. ("ExploreTech") definierten Diamantkernbohrloch auf seinem Vorzeigeprojekt, dem Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill ("Majuba Hill") in Pershing County (Nevada), aufgenommen hat.

Das Bohrloch stellt das erste von ExploreTech mithilfe von KI ermittelte Ziel dar, das im Rahmen von Copper Ones 10.000 Fuß umfassenden Bohrprogramms 2026 bei Majuba Hill niedergebracht wird. Das Unternehmen hatte bereits während eines früheren Explorationsprogramms bei Majuba Hill mit ExploreTech zusammengearbeitet und setzt nun die Zusammenarbeit mit dem geowissenschaftlichen Technologieunternehmen aus San Diego (Kalifornien) im Jahr 2026 fort. Schwerpunkt von ExploreTech ist die KI-gestützte Untergrundmodellierung zur Unterstützung der Ermittlung von Bohrzielen und geologischen Interpretationen.

"Majuba Hill ist mit der Aufnahme der Bohrarbeiten in unserem ersten Kernbohrloch, das mithilfe der KI von ExploreTech geplant wurde, nun in eine wichtige neue Phase eingetreten", erklärt David Greenway, President und CEO von Copper One. "Angesichts der Beschleunigung des Ausbaus von Rechenzentren, der Elektrifizierungsinfrastruktur und der Stromversorgungssysteme der nächsten Generation aufgrund von künstlicher Intelligenz nimmt der Bedarf an einer sicheren inländischen Kupferversorgung weiter zu. Wir wenden fortschrittliche KI-gestützte Explorationstools an, um eine genauere Eingrenzung von Zielen, die Verbesserung des geologischen Vertrauens und die Ausrichtung eines disziplinierten Bohrprogramms bei Majuba Hill zu ermöglichen, das auf die Erweiterung der bekannten Mineralisierung ausgerichtet ist. Unser Ziel besteht darin, dieses große Kupfer-Silber-Gold-System weiter in Richtung einer künftigen ersten Mineralressourcenschätzung auszubauen und sein Potenzial als ein Kupferexplorationsprojekt in Nordamerika zu erschließen."

Die Bohrarbeiten im ersten Diamantkernbohrloch des Unternehmens bei Majuba Hill, das mithilfe der KI von ExploreTech definiert wurde, haben nun begonnen. Das Bohrloch soll eine Länge von etwa 2.500 Fuß (762 Meter) erreichen und die KI-gestützte Modellierung der geophysikalischen Daten testen. Zugleich wird es auch historischen Bohrlöchern nachgehen, in denen eine bedeutende Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung durchteuft wurde. Bei der Planung des Bohrlochs kam die KI-gestützte Modellierungsplattform von ExploreTech in Kombination mit der umfangreichen technischen Datenbank des Unternehmens für Majuba Hill zum Einsatz, welche historische Bohrungen, Geophysik-, Geologie- und Alterationsdaten sowie Oberflächenkartierungen und die Ergebnisse vorheriger Explorationsarbeiten umfasst.

Abbildung 1. Standort des ersten Bohrlochs 2026, das mithilfe von ExploreTech geplant wurde.

Die fortgesetzte Zusammenarbeit mit ExploreTech unterstützt ein diszipliniertes, datengestütztes Bohrprogramm, das nun im Gange ist. Das Bohrprogramm soll dazu dienen, die bekannte Mineralisierung bei Majuba Hill zu erweitern, das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich des übergeordneten mineralisierten Systems zu verbessern und das längerfristige Ziel des Unternehmens zu fördern, das Potenzial für eine zukünftige erste Mineralressourcenschätzung ("MRE") für Majuba Hill zu bewerten.

Bohrungen bei Majuba Hill nun im Gange

Das Unternehmen hat die Bohrarbeiten im ersten mithilfe der KI von ExploreTech geplanten Bohrloch im Rahmen des Bohrprogramms 2026 aufgenommen, nachdem die technischen Planungen, die Entwicklung von Bohrlöchern, das Erreichen der Betriebsbereitschaft, die Koordination der Auftragnehmer und die Prüfung der vorrangigen Zielgebiete abgeschlossen wurden. Das Bohrloch soll wichtige technische Informationen liefern, die zur Bestätigung des Geomodells des Unternehmens und der Bewertung vorrangiger unterirdischer Ziele beitragen werden.

Ziel des Bohrprogramms 2026 ist:

- Die Erprobung vorrangiger mittels KI generierter unterirdischer Ziele

- Die Erweiterung der bekannten Kupfer-, Silber- und Goldmineralisierung

- Die Verbesserung der geologischen Kontinuität innerhalb des Systems Majuba Hill

- Die Bewertung von Gebieten mit Potenzial für die Auffindung einer Step-out-Mineralisierung bzw. Erweiterungsmineralisierung

- Die Weiterentwicklung der technischen Grundlage, die für die Arbeiten für eine zukünftige erste MRE erforderlich sind

Abbildung 2: Ausrüstung für den Start der Bohrungen 2026 am Standort.

Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass weitere Explorationsarbeiten, Bohrungen, technische Studien und Analysen erforderlich sind, bevor eine Mineralressourcenschätzung angefertigt werden kann. Es gibt keine Gewissheit, dass zukünftige Explorationsarbeiten zur Definition von Mineralressourcen bei Majuba Hill führen werden.

Fortgesetzte KI-gestützte Unterstützung der Bohrungen bei Majuba Hill

Majuba Hill profitiert von einer beträchtlichen Datenbank, die durch mehrere Phasen historischer und jüngerer Explorationsarbeiten aufgebaut wurde. Diese Datenbank umfasst Bohrungen, geophysikalische Vermessungen, geologische Kartierungen, Alterationsuntersuchungen und Zielermittlungsarbeiten und unterstützt die laufende Bewertung von Majuba Hill als ein Kupfer-Silber-Gold-Explorationsprojekt durch das Unternehmen.

ExploreTech arbeitet mit dem technischen Team von Copper One zusammen, um diese Datenbank durch fortschrittliche rechnergestützte Modellierungen und die Szenarienerstellung mithilfe von KI genauer zu bewerten. Ziel dieser Arbeiten ist es, die Ermittlung von Bohrzielen zu verfeinern, vorrangige unterirdische Möglichkeiten zu bewerten sowie die Planung und Durchführung von Bohrlöchern zu unterstützen, die Erweiterungen der bekannten Mineralisierung sowie mögliche neue mineralisierte Zonen innerhalb des breiteren Systems bei Majuba Hill erproben könnten.

Nach Ansicht des Unternehmens bietet die Zusammenführung des umfangreichen Explorationsdatensatzes für Majuba Hill mit der KI-Zielermittlungsplattform von ExploreTech einen datengestützten Rahmen, um das mittlerweile laufende Bohrprogramm 2026 zu unterstützen. Die fortgesetzte Zusammenarbeit soll Copper One dabei helfen, potenzialreiche Ziele zu priorisieren, die Effizienz der Exploration zu verbessern und die Bohrungen auf Gebiete zu konzentrieren, die das größte Potenzial für die Erweiterung der bekannten Mineralisierung aufweisen.

"Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit Copper One im Rahmen dieser Bohrkampagne fortzusetzen, und sehen den Ergebnissen entgegen", so Tyler Hall, President von ExploreTech. "Majuba Hill eignet sich hervorragend für unsere Technologie und es ist weiterhin eine Freude, mit dem Team von Copper One zu arbeiten."

Auf dem Weg zu einer zukünftigen ersten Mineralressourcenschätzung

Das längerfristige Ziel von Copper One bei Majuba Hill besteht darin, das Projekt durch systematische Exploration, disziplinierte Bohrungen und moderne Geomodellierungen in Richtung der potenziellen Durchführung einer ersten MRE auszubauen. Die fortgesetzte Anwendung der KI-gestützten Bohrplanung in Kombination mit der umfangreichen historischen Datenbank des Projekts könnte nach Auffassung des Unternehmens zur Ermittlung weiterer Gebiete mit einer Mineralisierung sowie der Verbesserung des Vertrauens in das allgemeine Geomodell beitragen.

Majuba Hill war Gegenstand umfassender historischer Explorations- und Bohrarbeiten und das Unternehmen ist davon überzeugt, dass das Projekt nach wie vor für eine mögliche Erweiterung offen ist. Das mittlerweile angelaufene Bohrprogramm 2026 ist voraussichtlich ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung des Projekts von der Ermittlung von Explorationszielen hin zu einem stärker auf Ressourcen ausgerichteten Erschließungsweg.

"Die Plattform von ExploreTech ermöglicht es uns, die Tiefe der technischen Informationen, die bereits zu Majuba Hill vorliegen, besser zu nutzen", fügt Herr Greenway hinzu. "Anstatt uns bei den Bohrungen auf historische Annahmen zu verlassen, verwenden wir KI-gestützte Modelle, um die Gebiete einzugrenzen, in denen Bohrungen die größten möglichen Auswirkungen haben können. Wir glauben, dass dieser Ansatz Copper One dabei helfen kann, fundiertere Explorationsentscheidungen zu treffen, wenn wir das mittlerweile laufende Bohrprogramm und die Arbeiten zur Erweiterung der bekannten Ausmaße der Mineralisierung vorantreiben."

Über ExploreTech

ExploreTech wendet künstliche Intelligenz und fortschrittliche rechnergestützte Modellierungen auf die Mineralexploration an. Die Technologie des Unternehmens ist darauf ausgelegt, geologische Konzepte, Bohrergebnisse, Informationen zur Oberflächengeologie und geophysikalische Datensätze zusammenzuführen, um mehrere mögliche Untergrundszenarien zu generieren und zu bewerten. Dieser Ansatz kann Explorationsunternehmen dabei helfen, vorrangige Bohrziele zu ermitteln, die Bohrplanung zu optimieren und die Effizienz von Explorationsprogrammen zu verbessern.

Anhand des Modellierungsverfahrens von ExploreTech sollen die wahrscheinlichsten Ursprungsgebiete von geophysikalischen und geologischen Anomalien ermittelt werden, indem eine große Anzahl an möglichen Modellen des Untergrunds getestet und mit verfügbaren realen Daten abgeglichen wird. Die resultierenden Ergebnisse können zur Ermittlung von Bohrzielen, der Verfeinerung geologischer Interpretationen sowie der Verbesserung der Wahrscheinlichkeit der Erprobung bedeutsamer Explorationsziele beitragen.

Über die Kupfer-Silber-Gold-Lagerstätte Majuba Hill in Nevada

Majuba Hill ist das Vorzeige-Kupfer-Silber-Gold-Explorationsprojekt von Copper One im US-Bundesstaat Nevada, einer der weltweit führenden Bergbauregionen. Nevada erreichte im Annual Survey of Mining Companies 2022 des Fraser Institute den Spitzenplatz unter den führenden Bergbaujurisdiktionen der Welt. Dies unterstreicht die strategische Bedeutung des Standorts von Majuba Hill in einer stabilen, bergbaufreundlichen Region mit einer langen Geschichte der verantwortungsbewussten Mineralerschließung.

Das Konzessionsgebiet Majuba Hill erstreckt sich über eine Fläche von etwa 9.684 Acres und liegt etwa 113 Straßenkilometer (70 Meilen) südwestlich von Winnemucca (Nevada) sowie 251 Kilometer (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Das Projekt ist über gut ausgebaute Kreisstraßen von der Ausfahrt Imlay (Nevada) an der U.S. Interstate 80 aus erreichbar, gefolgt von einer etwa 23 Meilen langen Fahrt in westlicher Richtung. Der Zugang zu Arbeitskräften, Straßen, Strom und Wasser ist für die Weiterentwicklung von Mineralprojekten von grundlegender Bedeutung, und Majuba Hill profitiert in jedem dieser Bereiche von einer soliden infrastrukturellen Grundlage. Dies stellt einen bedeutenden potenziellen Vorteil gegenüber abgelegeneren Projekten dar, bei denen die Infrastruktur ein erheblicher Kostenfaktor und ein großes Hindernis für die Erschließung sein kann.

Majuba Hill ist ein historischer Produktionsstandort mit einer umfangreichen Explorationsdatenbank, einschließlich bisher niedergebrachter Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 89.395 Fuß, die Copper One eine bedeutende technische Grundlage für die laufende Exploration bieten.

Bei den Explorationsarbeiten auf Majuba Hill wurden Hinweise auf ein möglicherweise bedeutendes Kupfer-, Silber- und Goldmineralisierungssystem identifiziert. Es sind jedoch weitere Bohrungen, Geomodellierungen und technische Bewertungen erforderlich, um die Ausmaße, die Kontinuität und die Bedeutung der Mineralisierung auf dem Projekt zu bestimmen. Majuba Hill befindet sich in Nevada, einer führenden Bergbauregion, und profitiert von der Größe, der Zugänglichkeit, der Infrastruktur sowie einer beträchtlichen historischen Explorationsdatenbank.

Technische Angaben und qualifizierte Sachverständige

Die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung in Bezug auf Majuba Hill wurden von E. L. "Buster" Hunsaker III, CPG 8137, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist, geprüft und genehmigt.

Über Copper One Resources Corp.

Copper One Resources Corp. konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von Kupfer-, Kupfer/Silber/Gold- und kritischen Metallprojekten in Nordamerika, um die wachsende Nachfrage zu bedienen, die durch Elektrifizierung, KI-Infrastruktur, erneuerbare Energien und die Modernisierung des Stromnetzes angetrieben wird. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Bezirk Majuba Hill in Nevada, der etwa 156 Meilen (251 Kilometer) von Reno entfernt liegt. Copper One hält zudem eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill, einem auf Kupfer ausgerichteten Explorationsprojekt südlich von Ashcroft (British Columbia) im Bergbaugebiet Kamloops. Das Projekt erstreckt sich über 18 Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von ca. 4.736,38 Hektar und ist vielversprechend für vulkanogene Massivsulfid-Mineralisierungen, eine Lagerstättenart, die häufig mit Kupfer, Zink, Silber und Gold in Verbindung gebracht wird. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen das zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, ein porphyrartiges Kupfer-Molybdän-Explorationsprojekt in Distriktgröße in der Nähe von Campbell River innerhalb der Vancouver Mining Division in British Columbia, das sich über neun Mineral-Claims mit einer Fläche von ca. 2.746,46 Hektar erstreckt.

Copper One Resources treibt seine Projekte durch systematische Exploration und technische Bewertung voran, wobei der Schwerpunkt auf verantwortungsvollen Explorationspraktiken, technischer Transparenz und langfristiger Wertschöpfung liegt.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://copperone.com/ für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen von Copper One Resources Corp.

"David Greenway"

David C. Greenway

President & CEO

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Brent Rusin

Corporate Communications

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T: 1 (236) 788-0643

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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "prognostizieren", "anstreben", "können", "werden" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu den Plänen und Zielen des Unternehmens, einschließlich seiner Strategie zur Steigerung der Marktbekanntheit, zur Erweiterung seiner Aktionärsbasis, zur Weiterentwicklung seiner Mineralprojekte, zur Fortsetzung und zum Abschluss des mittlerweile laufenden Bohrprogramms 2026 auf Majuba Hill, zur Bewertung der Bohrergebnisse, zur Erweiterung der bekannten Mineralisierung, zur Verfeinerung der Geomodelle und zu den Bemühungen um eine mögliche zukünftige erste Mineralressourcenschätzung.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf vernünftigen Annahmen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich, ohne Einschränkung, der Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine Geschäftspläne wie derzeit vorgesehen umzusetzen, dass die Bohrungen auf sichere und zeitgerechte Weise durchgeführt werden können, dass die Auftragnehmer, die Ausrüstung, die Genehmigungen und der Zugang bei Bedarf verfügbar bleiben, dass die allgemeinen Marktbedingungen stabil bleiben und dass das Unternehmen Zugang zu ausreichendem Kapital zur Unterstützung seiner Aktivitäten haben wird.

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