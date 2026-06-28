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Barry Silberts Digital Currency Group bringt seinen Zcash-Miner Fortitude über eine Fusion mit HeartSciences an die Nasdaq, und der Aktienkurs von HSCS schoss am Dienstag um 60 Prozent nach oben. ZEC handelt am 26. Juni 2026 bei rund 411 Dollar laut Coinbase, nachdem der Token im Juni durch die Orchard-Sicherheitslücke um mehr als 50 Prozent abgestürzt war. Die Zcash Prognose für das Jahresende bewegt sich zwischen 315 und 645 Dollar laut Changelly. Coinpedia sieht eine Erholung in Richtung 600 bis 700 Dollar, wenn der Kaufdruck anhält. Der Fear-and-Greed-Index liegt bei 23 und signalisiert extreme Angst. Fortitude produziert täglich rund 366 ZEC und plant den Handel unter dem Ticker TUDE. ZEC bleibt 87 Prozent unter dem Allzeithoch von 3.191 Dollar. Gleichzeitig hat ein Presale-Projekt in diesem Umfeld der Angst über 10 Millionen Dollar an Kapital angezogen. Dieser Artikel analysiert die aktuelle Zcash Prognose und stellt die Alternative vor, die Kapital während des Absturzes aufgenommen hat.

Zcash Prognose zwischen Orchard-Krise und Fortitude-Börsengang

Zcash fiel Anfang Juni von 624 Dollar auf 309 Dollar, nachdem Shielded Labs eine Counterfeiting-Schwachstelle im Orchard-Privacy-Pool offengelegt hatte, die vier Jahre lang unentdeckt geblieben war. Der Emergency Hard Fork NU6.2 schloss die Lücke am 3. Juni. Seitdem hat sich ZEC auf über 400 Dollar erholt, doch die Kursprognose bleibt gespalten laut Coinpedia. Die SEC hat ihre Untersuchung der Zcash Foundation im Mai 2026 eingestellt und damit eine zweijährige regulatorische Belastung entfernt. Trotzdem kann niemand bestätigen, ob die Schwachstelle jemals ausgenutzt wurde.

Am 23. Juni 2026 kündigten Fortitude Mining und HeartSciences eine Fusion an, die den ersten börsengehandelten Zcash-Miner an die Nasdaq bringen soll. DCG wird voraussichtlich 95 Prozent des kombinierten Unternehmens halten laut The Block. Fortitude hat seine annualisierte Produktion auf 157.000 ZEC gesteigert. Silbert erklärte, er glaube, dass Zcash das Potenzial habe, 10 Prozent der Bitcoin-Marktkapitalisierung zu erreichen. ZEC erhält damit ein institutionelles Signal, das über reine Kursziele hinausgeht.

Die Zcash Prognose fragt, ob ZEC die Erholung auf 700 Dollar schaffen kann. Selbst wenn das gelingt, wäre es ein Gewinn von 70 Prozent vom aktuellen Niveau. ZEC bleibt ein Coin in der Erholung, bei dem selbst der beste Fall eine Rückkehr zu Niveaus bedeutet, die der Token vor drei Wochen gehalten hat. In genau dieser Phase der Unsicherheit hat ein anderes Projekt gezeigt, dass Kapital sich bewegt, wenn der Rest des Marktes stillsteht.

Pepeto: Die Chance, die frühe ZEC-Käufer wiedererkennen

Wer Zcash bei 35 Dollar im August 2025 gekauft hat, sitzt heute auf über 1.000 Prozent Gewinn. Jeder dieser Halter sagt dasselbe: Sie hätten gerne mehr gekauft. Pepeto bietet in der aktuellen Marktphase die Art von Einstieg, die diese Anleger im Rückblick vermissen.

Ein ehemaliger Binance-Experte im Entwicklungsteam hat eine Börsenarchitektur eingebracht, die bereits heute funktioniert und nicht nur auf einem Whiteboard existiert. Der Risk Scorer prüft jeden Smart Contract, bevor ein Käufer Kapital einsetzt, sodass betrügerische Projekte erkannt werden, bevor sie jemanden Geld kosten. Die Cross-Chain-Bridge sendet Token über Netzwerke hinweg ohne Gebühren, damit Käufer auf mehreren Chains ihre Liquidität an einem Ort behalten.

Zum aktuellen Kurs von 0,0000001871 Dollar pro Token handelt Pepeto auf einem Niveau unter dem, wo frühe Pepe-Halter eingestiegen sind. Derselbe Tokenvorrat von 420 Billionen, der Pepe über eine Marktkapitalisierung von 3 Milliarden Dollar getragen hat, steht nun hinter einer Börse mit echten Handelswerkzeugen. SolidProof hat vor dem Start des Presales jeden Smart Contract vollständig geprüft und bestätigt, dass der Code frei von versteckten Schwachstellen ist.

Über 10 Millionen Dollar, die während Wochen extremer Marktangst eingezahlt wurden, sind die Art von Überzeugung, die Projekte mit Ausdauer von Projekten mit Marketingbudget trennt. Analysten vergleichen die Ausgangslage mit den Renditen, die die Zcash Prognose als Obergrenze zeigt, und sehen im Presale ein anderes Profil. Frühe Pepe-Halter haben aus wenigen tausend Dollar ein Vermögen gemacht, und jeder von ihnen sagt dasselbe. Dieselbe Ausgangslage bildet sich jetzt um Pepeto herum, und der Presale ist die zweite Gelegenheit, bevor eine vergleichbare Bewegung beginnt.

Zcash Prognose zeigt Erholung, Pepeto zeigt eine andere Renditestruktur

Die Zcash Prognose fragt, ob ZEC nach der Orchard-Krise auf 700 Dollar steigen kann. Diese Erholung würde, falls sie eintritt, rund 70 Prozent Gewinn ab dem aktuellen Niveau von 411 Dollar liefern. Pepeto liegt beim Presale-Preis, während ein Binance-Listing das einzelne Ereignis ist, das Einstiege in Renditen verwandelt, die kein großer Token aus dieser Marktkapitalisierung heraus bieten kann. Der Pepe-Mitgründer baut dieses Projekt mit einer funktionierenden Börse und über 10 Millionen Dollar von Wallets, die nicht gewartet haben. Wer den Presale verpasst, verpasst den Einstieg, den das Listing dauerhaft verschließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Zcash Prognose für 2026?

Changelly prognostiziert für ZEC eine Spanne von 315 bis 645 Dollar bis Jahresende. Coinpedia sieht eine Erholung in Richtung 600 bis 700 Dollar, wenn die aktuelle Kaufwelle nach dem Orchard-Vorfall anhält. Der Token bleibt 87 Prozent unter seinem Allzeithoch.

Ist Pepeto eine bessere Wahl als ZEC in der aktuellen Phase?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit einem nahenden Binance-Listing und Renditen, die die Zcash Prognose in ihrer Obergrenze nicht erreichen kann. Der Zugang ist auf der offiziellen Pepeto-Website weiterhin möglich, solange der Presale läuft.