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Bitcoin ist am 26. Juni 2026 auf 58.980 Dollar gefallen und hat damit das tiefste Niveau seit Februar 2026 erreicht. Der PCE-Preisindex für Mai stieg auf 4,1 Prozent und übertraf die Erwartungen, was jede Hoffnung auf eine Zinssenkung der Fed im dritten Quartal zunichte machte. Laut Fortune verlor Bitcoin allein seit Donnerstagmorgen 2.293 Dollar. Der Fear and Greed Index steht bei 13 im Bereich extremer Angst, und der Markt reagiert mit dem größten Verkaufsdruck seit Wochen. Optionen im Wert von 10 Milliarden Dollar verfallen an diesem Tag und erhöhen die Volatilität. Die Bitcoin Prognose hängt nun davon ab, ob die Marke von 58.700 Dollar hält oder bricht. Im gesamten Juni hat Bitcoin 18,8 Prozent seines Wertes verloren. Dieser Artikel untersucht die aktuelle Bitcoin Prognose und stellt ein Projekt vor, das während des Abverkaufs weiter wächst. Die Daten zeichnen ein klares Bild für die kommenden Wochen.

Bitcoin Prognose verschlechtert sich, während BTC historische Unterstützungen testet

Bitcoin eröffnete laut Yahoo Finance am Freitag bei 59.706 Dollar und fiel bis 8:15 Uhr ET auf 59.379 Dollar. Die PCE-Inflationsdaten vom Vortag lösten einen breiten Abverkauf bei Risikoanlagen aus, der den Nasdaq 100 und Kryptowährungen gleichzeitig traf. Bitcoin liegt nun 53 Prozent unter seinem Allzeithoch von 126.198 Dollar aus dem Oktober 2025. Der 200-Tage-EMA liegt bei 77.268 Dollar, weit über dem aktuellen Kurs, was die technische Schwäche unterstreicht.

Laut CCN wurden in 24 Stunden Positionen im Wert von 1,26 Milliarden Dollar liquidiert, wobei über 450 Millionen Dollar an gehebelten Long-Positionen in nur einer Stunde vernichtet wurden. Rund 80 Prozent der am 26. Juni verfallenden Bitcoin-Optionen liegen aus dem Geld, mit einem Max-Pain-Punkt bei 74.000 Dollar. Der Changelly-Forecast sieht den BTC-Preis für Dezember 2026 zwischen 74.325 und 92.293 Dollar, was bestenfalls einem Anstieg von 53 Prozent entspricht. Diese Erholung würde Monate dauern und bleibt an die Entwicklung der Geldpolitik gebunden.

Die Bitcoin Prognose dreht sich um die Frage, ob BTC von 58.700 Dollar abprallt oder in Richtung 55.000 Dollar abrutscht, und beide Szenarien messen die Gewinne in einstelligen Prozentzahlen. Genau deshalb richten Anleger ihren Blick auf Einstiege, die ein völlig anderes Renditeprofil bieten als die Erholung eines Large Caps.

Pepeto: Der Presale, der während des Bitcoin-Absturzes über 10 Millionen Dollar einsammelte

Während die Bitcoin Prognose zwischen einem Abprall bei 58.700 Dollar und einem Absturz auf 55.000 Dollar schwankt, sammelt ein Presale weiter Kapital, weil die Käufer das bevorstehende Listing als den eigentlichen Katalysator betrachten. In einem Markt, der von Makrodaten getrieben wird, zieht dieses Projekt Wallets an, die sich vor dem Börseneintritt positionieren wollen.

Pepeto definiert neu, was Meme-Coins leisten können, indem das Projekt ein funktionierendes Netzwerk mit Werkzeugen betreibt, die Kapital schützen statt es zu verbrennen. Bereits über 10 Millionen Dollar flossen in den Presale bei einem Tokenpreis von 0,0000001871 Dollar, und jeder Dollar kam herein, während BTC fiel. Jede Verkaufsphase wurde schneller abgeschlossen als die vorherige, und Wallets, die jetzt einsteigen, sichern sich einen Preis, den das Listing dauerhaft ersetzen wird. Der Risikoscanner prüft jeden Smart Contract, bevor ein Trade ausgeführt wird, sodass die Scams, die in Bärenmärkten Portfolios vernichten, das Kapital innerhalb von Pepeto nie erreichen.

Die Bridge sendet Token über verschiedene Blockchains ohne jede Gebühr und bewahrt den vollen Wert jeder Position. Das Gesamtangebot von 420 Billionen Token ist auf Liquidität und Börsenallokation aufgeteilt, wobei der zirkulierende Bestand bewusst knapp gehalten wird. SolidProof hat vor dem Start des Presales die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, sodass jeder Käufer auf eine unabhängige Sicherheitsbewertung vertrauen kann. Der Entwickler des ursprünglichen Pepe-Coins leitet dieses Projekt.

Der Zeitplan für das Binance-Listing wird durch einen ehemaligen Binance-Experten im Entwicklerteam gestützt. Pepe-Mitgründer, funktionierende Börsen-Tools und ein bevorstehendes Listing bilden die seltenste Konstellation, die ein einzelner Krypto-Zyklus hervorbringt. Analysten prognostizieren Vervielfachungen deutlich über dem Faktor 100, sobald das Volumen nach dem Listing einsetzt. Manche sprechen von Kurszielen, bei denen ein Presale-Einstieg die Art von Rendite erzeugen könnte, für die BTC ein Jahrzehnt brauchte. Meme-Energie und realer Nutzen zur gleichen Zeit treten pro Zyklus nur einmal auf, und Pepeto vereint beides in einem Projekt.

Die Bitcoin Prognose zeigt Erholung, doch Pepeto zeigt den seltensten Einstieg im Kryptomarkt

Die Bitcoin Prognose deutet auf eine Erholung hin, und die Geschichte gibt ihr recht. Doch eine Erholung von 58.700 auf 92.000 Dollar ist ein Gewinn von 53 Prozent, und die Wallets, die im Kryptomarkt Vermögen aufgebaut haben, taten dies nie mit 53-Prozent-Wetten. Ein Pepe-Mitgründer plus Börsen-Tools plus ein Binance-Listing ist die Verbindung, die pro Zyklus einmal erscheint. Pepeto sammelt weiter Kapital, und das aktuelle Einstiegsfenster wird das Listing nicht überleben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose für Ende 2026?

Changelly prognostiziert BTC zwischen 74.325 und 92.293 Dollar bis Dezember 2026, was einem Anstieg von 23 bis 53 Prozent vom aktuellen Niveau bei rund 59.000 Dollar entspricht. Die Bitcoin Prognose bleibt an die Inflationsentwicklung und die Geldpolitik der Fed gebunden.

Warum sammelt Pepeto Kapital, während Bitcoin fällt?

Über 10 Millionen Dollar flossen in den Presale, während Bitcoin fiel. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, dass das Binance-Listing der Katalysator ist, der jede BTC-Erholungszeitlinie übertreffen könnte.