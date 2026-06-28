Chainlink News: LINK fällt auf 7,15 Dollar trotz Rekord-Adoption und WM-Orakel-Deal mit FIFA

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Chainlink hat in der vergangenen Woche 9 Prozent an Wert verloren und handelt am 26. Juni 2026 bei 7,15 Dollar. Der Token liegt damit 86 Prozent unter seinem Allzeithoch von 52,99 Dollar und zeigt eine der größten Diskrepanzen zwischen Adoption und Preis im gesamten Kryptomarkt. Die Chainlink Reserve hat im Juni 593.088 LINK hinzugefügt, und Whale-Wallets mit über 100.000 LINK erreichten ein neues Allzeithoch von 805 Adressen. Gleichzeitig verarbeitet Chainlink die WM-Prognosemärkte für alle 104 Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Doch der makroökonomische Druck drückt den Preis nach unten, während die Nutzung Rekorde bricht. In den Chainlink News der letzten 24 Stunden stehen Gebühreneinnahmen von 1,15 Millionen Dollar. Das Ökosystem wächst, während der Markt es ignoriert. Dieser Artikel analysiert die wichtigsten Chainlink News und stellt ein Presale-Projekt vor, das in diesem Umfeld Kapital sammelt. Der Kontrast zwischen Adoption und Kursperformance ist bezeichnend für den aktuellen Zyklus.

Chainlink News: LINK verliert an Wert, während FIFA-Orakel-Deal und Whale-Akkumulation Rekorde brechen

Chainlink ist laut Coinbase auf 7,37 Dollar gefallen und verzeichnete in den letzten 24 Stunden Nettoabflüsse von 4,6 Millionen Dollar aus den Börsen. Trotz dieses Verkaufsdrucks steigt die Akkumulation durch große Wallets. Die Anzahl der Adressen mit mindestens 100.000 LINK erreichte ein Allzeithoch von 805, was einem Anstieg von 8,2 Prozent in sieben Wochen entspricht. Dieser Kontrast zeigt, dass erfahrene Halter Positionen aufbauen, während kurzfristige Trader den Markt verlassen.

Die Chainlink Reserve fügte im Juni 593.088 LINK hinzu, ein Zuwachs von 24,6 Prozent gegenüber Mai, was den Gesamtbestand auf über 4,5 Millionen LINK erhöht. Changelly prognostiziert einen Durchschnittspreis von 7,64 Dollar für Juni und ein Maximum von 10 Dollar bis Dezember 2026. Ein Anstieg von 7,15 auf 10 Dollar entspricht rund 40 Prozent über Monate, die Art von Rendite, die ein einzelnes Listing-Event an einem Tag erreichen kann. LINK hat über 31 Billionen Dollar an Transaktionswert ermöglicht, doch der Preis spiegelt diese Nutzung nicht wider.

Die Chainlink News beweisen, dass reale Adoption allein einen Token nicht vor Verkaufsdruck schützt, wenn der Makro-Markt dominiert. Genau diese Erkenntnis treibt Kapital in Richtung eines Einstiegs, bei dem nicht die allgemeine Marktlage, sondern ein konkretes Listing-Event den Wert bestimmt.

Pepeto: Presale sammelt über 10 Millionen Dollar, während LINK trotz Adoption fällt

Während LINK beweist, dass reale Adoption den Token nicht vor Verkaufsdruck abschirmt, sammelt ein separater Einstieg Kapital in einem Tempo, das auf das Listing-Event als den eigentlichen Katalysator hinweist. Pepeto hebt sich im aktuellen Kryptomarkt als seltener Presale-Token hervor, der von einer funktionierenden Handelsplattform getragen wird statt von einer Liste unerfüllter Pläne.

Der Schöpfer hinter dem ursprünglichen Pepe-Token, der 11 Milliarden Dollar ohne ein einziges Produkt erreichte, hat diese Plattform entwickelt, um Kapital zu schützen, wenn die meisten Halter durch schlechte Verträge und falsches Timing Geld verlieren. Pepeto gibt Haltern direkten Zugang zu PepetoSwap für gebührenfreien Handel und einem Risikoscanner, der jeden Vertrag prüft, bevor Kapital eingesetzt wird. Diese Werkzeuge laufen innerhalb einer Plattform, die von SolidProof geprüft wurde, wobei jede einzelne Codezeile vor dem Presale-Start verifiziert wurde.

Der Swap verarbeitet Einstiege ohne Gebühren, die die Positionsgröße schmälern, während der Risikoscanner gefährliche Token erkennt, bevor der Kauf abgeschlossen wird. Über 10 Millionen Dollar sind während extremer Angst eingeflossen, von Wallets, die funktionierende Werkzeuge hinter ihrer Position wollen. Der Einstieg liegt noch bei 0,0000001871 Dollar bei einem Gesamtangebot von 420 Billionen Token, das exakt dem des ursprünglichen Pepe-Coins entspricht.

Marktbeobachter prognostizieren Vervielfachungen über dem Faktor 100, sobald das bevorstehende Binance-Listing live geht, und das Zeitfenster zwischen diesen Chainlink News und dem Presale-Einstieg auf diesem Niveau schließt sich, sobald die nächste Phase abgeschlossen ist. Pepe-Mitgründer, funktionierende Börsen-Tools und ein Binance-Listing vereinen sich pro Zyklus nur einmal, und die ersten Wallets kennen bereits das Muster, das sich vor der breiten Bestätigung formt.

Chainlink News und die Lektion: Adoption allein reicht nicht, doch ein Listing verändert alles

Die Chainlink News zeigen eine Diskrepanz zwischen Rekord-Adoption und fallendem Preis, und genau diese Lektion macht den Pepeto-Einstieg so bemerkenswert. Mit einer funktionierenden Handelsplattform und einem bevorstehenden Binance-Listing vereint Pepeto die Elemente, die den Unterschied zwischen Adoption ohne Kursanstieg und einem Katalysator mit Hebelwirkung ausmachen. Der Mitgründer des ursprünglichen Pepe-Tokens erreichte 11 Milliarden Dollar ohne Börsen-Tools, und jedes Signal, das diesem Anstieg vorausging, formt sich erneut innerhalb von Pepeto. Den Presale jetzt zu nutzen bedeutet, auf dieselbe Überzeugung zu setzen, der die frühen Pepe-Halter folgten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagen die Chainlink News für den Rest von 2026?

Analysten prognostizieren LINK zwischen 7,49 und 10 Dollar bis Dezember 2026. Die Chainlink News zeigen Rekord-Adoption durch den FIFA-WM-Deal und die höchste Whale-Akkumulation aller Zeiten, doch der makroökonomische Druck hält den Preis unter 8 Dollar.

Ist der Pepeto-Presale ein starker Einstieg in der aktuellen Marktphase?

Die offizielle Pepeto-Website zeigt über 10 Millionen Dollar eingesammeltes Kapital bei einem bevorstehenden Binance-Listing. Kapital, das während extremer Angst einfließt, signalisiert die Überzeugung, dass das Listing Renditen liefern kann, die Large Caps in diesem Zyklus nicht mehr bieten.