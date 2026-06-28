Die Wix.com-Aktie ist in den vergangenen Monaten deutlich unter Druck geraten und notiert inzwischen auf dem niedrigsten Stand seit rund zehn Jahren. Belastet wurde der Kurs vordergründig durch das schwache Chartbild und anhaltenden Verkaufsdruck. Gleichzeitig rückt das erreichte Kursniveau verstärkt in den Fokus der Anleger, da langfristige Unterstützungsbereiche häufig Ausgangspunkt für eine Stabilisierung sein können. Entscheidend wird nun sein, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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