Der Start von Toy Story 5 bringt eine unbequeme Frage mit sich: Was passiert, wenn Tom Hanks nicht mehr selbst als Synchronsprecher auftreten kann? Wäre es möglich, dass ein KI-Klon seine Stimme ersetzt? Am 19. November 1995 feierte Toy Story in Hollywood Premiere - und ging als erster vollständig computeranimierten Film in die Kinogeschichte ein. Fast 31 Jahre später ist jetzt der fünfte Teil auf der Leinwand zu sehen, ab 23. Juli auch in Deutschland. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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