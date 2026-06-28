Mainz (ots) -
Woche 27/26
Mo., 29.6.
22.30 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026
Bitte Ergänzung beachten:
Deutschland - Paraguay
Sechzehntelfinale
. . .
Do., 2.7.
Bitte geänderten Programmablauf ab 4.45 Uhr beachten:
4.45- ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 04.44/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
7.05 Schweiz - Algerien
Sechzehntelfinale
Übertragung aus Vancouver/Kanada
Kommentator: Gari Paubandt
Moderator: Alexander Ruda
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich
(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)
Fr., 3.7.
Bitte geänderte Beginnzeit beachten:
7.05 ARD-Morgenmagazin (VPS 5.30)
(Weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen.)
-----------------------
Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten:
19.00 heute
19.09 Wetter (VPS 19.20)
19.15 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT)
aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker
\u2003
20.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
Australien - Ägypten
Sechzehntelfinale
Übertragung aus aus Dallas/USA
Kommentator: Oliver Schmidt
Moderator: Jochen Breyer
Experten: Christoph Kramer, Per Mertesacker
In der Halbzeitpause:
gegen 20.45 heute journal (VPS 22.45)
Wetter
Moderation: Dunja Hayali
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich
22.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 21.59/HD/Dd 5.1/UT)
aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker
22.45 heute-show extra - Next Stop Köster (VPS 23.15)
23.15 Sketch History - USA Spezial (VPS 23.14/HD/UT)
(vom 5.6.2026)
Schnitt: Jochen Donauer, Florian Duffe, Dominik Linke
Buch: Chris Geletneky, Roland Slawik
Regie: Erik Haffner, Tobias Baumann
Deutschland 2026
23.45 heute journal update (VPS 0.30)
0.00 XY gelöst (VPS 23.45)
0.45 Terra X History
Rudi Völler - Eine Deutsche Fußball-Legende
1.30 Terra X
Asien
Wilder Dschungel
2.15 Terra X (VPS 2.14/HD/UT))
Die Alpen - Eine große Geschichte
Film von Florian Breier und Christian Stiefenhofer
(Erstsendung 2.4.2018)
Deutschland 2018
3.15- ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 03.14/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
5.35 Kolumbien - Ghana
Sechzehntelfinale
Übertragung aus Kansas City/USA
Kommentatorin: Claudia Neumann
Moderatorin: Amelie Stiefvatter
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich
("Terra X Asien - Wilde Ozeane", "Terra X Tabu - Verbotene Orte" und "Terra X "Titan" - Todesfahrt zur "Titanic"", entfallen, "hallo deutschland" verschiebt sich auf den 4.7. 5.35 Uhr)
\u2003
Die Serie "Bettys Diagnose" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt:
Fr., 10.07. Nebenwirkungen
Fr., 17.07. Außer Kontrolle
Fr., 24.07. Sprachlos
Fr., 31.07. Prioritäten
Fr., 07.08. Wanderjahre
Fr., 14.08. Dr. Robot
Fr., 21.08. Schluss Aus Vorbei
Fr., 28.08. Kampfgeist
Die Serie "Der Alte" um 20.15 Uhr verschiebt sich wie folgt:
Fr., 10.07. Nur das Beste
Fr., 17.07. Rückkehr ohne Wiedersehen
Fr., 24.07. Crash
Die Folge "Der Alte - Exit" am 24.7.2026 entfällt.
Die Serie "SOKO Leipzig" um 21.45 Uhr und 22 Uhr verschiebt sich wie folgt:
Fr., 10.07. Tod im Gericht
Fr., 10.07. Einsame Wölfe
Fr., 17.07. Die Angst fährt mit
Fr., 24.07. Besondere Einsatzlage
Fr., 31.07 Sag mir, wo du stehst
Fr., 07.08. Ungehört
Fr., 14.08. Die Königin
Fr., 21.08. Schlüssel zur Wahrheit
Woche 28/26
Sa., 04.7.
Bitte geänderten Programmablauf beachten:
5.35 hallo deutschland (HD/UT)
(vom Vortag)
Deutschland 2026
5.55 Die Mädchen-WG: Urlaub ohne Eltern (VPS 5.35)
Nagellack für den guten Zweck
(Weiterer Ablauf ab 6.20 Uhr wie vorgesehen.
"Die Mädchen-WG: Urlaub ohne Eltern Gemeinsame Reitstunden" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6303745
Woche 27/26
Mo., 29.6.
22.30 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026
Bitte Ergänzung beachten:
Deutschland - Paraguay
Sechzehntelfinale
. . .
Do., 2.7.
Bitte geänderten Programmablauf ab 4.45 Uhr beachten:
4.45- ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 04.44/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
7.05 Schweiz - Algerien
Sechzehntelfinale
Übertragung aus Vancouver/Kanada
Kommentator: Gari Paubandt
Moderator: Alexander Ruda
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich
(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)
Fr., 3.7.
Bitte geänderte Beginnzeit beachten:
7.05 ARD-Morgenmagazin (VPS 5.30)
(Weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen.)
-----------------------
Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten:
19.00 heute
19.09 Wetter (VPS 19.20)
19.15 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT)
aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker
\u2003
20.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
Australien - Ägypten
Sechzehntelfinale
Übertragung aus aus Dallas/USA
Kommentator: Oliver Schmidt
Moderator: Jochen Breyer
Experten: Christoph Kramer, Per Mertesacker
In der Halbzeitpause:
gegen 20.45 heute journal (VPS 22.45)
Wetter
Moderation: Dunja Hayali
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich
22.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 21.59/HD/Dd 5.1/UT)
aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker
22.45 heute-show extra - Next Stop Köster (VPS 23.15)
23.15 Sketch History - USA Spezial (VPS 23.14/HD/UT)
(vom 5.6.2026)
Schnitt: Jochen Donauer, Florian Duffe, Dominik Linke
Buch: Chris Geletneky, Roland Slawik
Regie: Erik Haffner, Tobias Baumann
Deutschland 2026
23.45 heute journal update (VPS 0.30)
0.00 XY gelöst (VPS 23.45)
0.45 Terra X History
Rudi Völler - Eine Deutsche Fußball-Legende
1.30 Terra X
Asien
Wilder Dschungel
2.15 Terra X (VPS 2.14/HD/UT))
Die Alpen - Eine große Geschichte
Film von Florian Breier und Christian Stiefenhofer
(Erstsendung 2.4.2018)
Deutschland 2018
3.15- ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 03.14/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
5.35 Kolumbien - Ghana
Sechzehntelfinale
Übertragung aus Kansas City/USA
Kommentatorin: Claudia Neumann
Moderatorin: Amelie Stiefvatter
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich
("Terra X Asien - Wilde Ozeane", "Terra X Tabu - Verbotene Orte" und "Terra X "Titan" - Todesfahrt zur "Titanic"", entfallen, "hallo deutschland" verschiebt sich auf den 4.7. 5.35 Uhr)
\u2003
Die Serie "Bettys Diagnose" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt:
Fr., 10.07. Nebenwirkungen
Fr., 17.07. Außer Kontrolle
Fr., 24.07. Sprachlos
Fr., 31.07. Prioritäten
Fr., 07.08. Wanderjahre
Fr., 14.08. Dr. Robot
Fr., 21.08. Schluss Aus Vorbei
Fr., 28.08. Kampfgeist
Die Serie "Der Alte" um 20.15 Uhr verschiebt sich wie folgt:
Fr., 10.07. Nur das Beste
Fr., 17.07. Rückkehr ohne Wiedersehen
Fr., 24.07. Crash
Die Folge "Der Alte - Exit" am 24.7.2026 entfällt.
Die Serie "SOKO Leipzig" um 21.45 Uhr und 22 Uhr verschiebt sich wie folgt:
Fr., 10.07. Tod im Gericht
Fr., 10.07. Einsame Wölfe
Fr., 17.07. Die Angst fährt mit
Fr., 24.07. Besondere Einsatzlage
Fr., 31.07 Sag mir, wo du stehst
Fr., 07.08. Ungehört
Fr., 14.08. Die Königin
Fr., 21.08. Schlüssel zur Wahrheit
Woche 28/26
Sa., 04.7.
Bitte geänderten Programmablauf beachten:
5.35 hallo deutschland (HD/UT)
(vom Vortag)
Deutschland 2026
5.55 Die Mädchen-WG: Urlaub ohne Eltern (VPS 5.35)
Nagellack für den guten Zweck
(Weiterer Ablauf ab 6.20 Uhr wie vorgesehen.
"Die Mädchen-WG: Urlaub ohne Eltern Gemeinsame Reitstunden" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6303745
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