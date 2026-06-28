Mainz (ots) -Woche 27/26Mo., 29.6.22.30 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026Bitte Ergänzung beachten:Deutschland - ParaguaySechzehntelfinale. . .Do., 2.7.Bitte geänderten Programmablauf ab 4.45 Uhr beachten:4.45- ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 04.44/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)7.05 Schweiz - AlgerienSechzehntelfinaleÜbertragung aus Vancouver/KanadaKommentator: Gari PaubandtModerator: Alexander RudaVerlängerung und Elfmeterschießen möglich(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)Fr., 3.7.Bitte geänderte Beginnzeit beachten:7.05 ARD-Morgenmagazin (VPS 5.30)(Weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen.)-----------------------Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.09 Wetter (VPS 19.20)19.15 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT)aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker\u200320.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)Australien - ÄgyptenSechzehntelfinaleÜbertragung aus aus Dallas/USAKommentator: Oliver SchmidtModerator: Jochen BreyerExperten: Christoph Kramer, Per MertesackerIn der Halbzeitpause:gegen 20.45 heute journal (VPS 22.45)WetterModeration: Dunja HayaliVerlängerung und Elfmeterschießen möglich22.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 21.59/HD/Dd 5.1/UT)aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker22.45 heute-show extra - Next Stop Köster (VPS 23.15)23.15 Sketch History - USA Spezial (VPS 23.14/HD/UT)(vom 5.6.2026)Schnitt: Jochen Donauer, Florian Duffe, Dominik LinkeBuch: Chris Geletneky, Roland SlawikRegie: Erik Haffner, Tobias BaumannDeutschland 202623.45 heute journal update (VPS 0.30)0.00 XY gelöst (VPS 23.45)0.45 Terra X HistoryRudi Völler - Eine Deutsche Fußball-Legende1.30 Terra XAsienWilder Dschungel2.15 Terra X (VPS 2.14/HD/UT))Die Alpen - Eine große GeschichteFilm von Florian Breier und Christian Stiefenhofer(Erstsendung 2.4.2018)Deutschland 20183.15- ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 03.14/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)5.35 Kolumbien - GhanaSechzehntelfinaleÜbertragung aus Kansas City/USAKommentatorin: Claudia NeumannModeratorin: Amelie StiefvatterVerlängerung und Elfmeterschießen möglich("Terra X Asien - Wilde Ozeane", "Terra X Tabu - Verbotene Orte" und "Terra X "Titan" - Todesfahrt zur "Titanic"", entfallen, "hallo deutschland" verschiebt sich auf den 4.7. 5.35 Uhr)\u2003Die Serie "Bettys Diagnose" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt:Fr., 10.07. NebenwirkungenFr., 17.07. Außer KontrolleFr., 24.07. SprachlosFr., 31.07. PrioritätenFr., 07.08. WanderjahreFr., 14.08. Dr. RobotFr., 21.08. Schluss Aus VorbeiFr., 28.08. KampfgeistDie Serie "Der Alte" um 20.15 Uhr verschiebt sich wie folgt:Fr., 10.07. Nur das BesteFr., 17.07. Rückkehr ohne WiedersehenFr., 24.07. CrashDie Folge "Der Alte - Exit" am 24.7.2026 entfällt.Die Serie "SOKO Leipzig" um 21.45 Uhr und 22 Uhr verschiebt sich wie folgt:Fr., 10.07. Tod im GerichtFr., 10.07. Einsame WölfeFr., 17.07. Die Angst fährt mitFr., 24.07. Besondere EinsatzlageFr., 31.07 Sag mir, wo du stehstFr., 07.08. UngehörtFr., 14.08. Die KöniginFr., 21.08. Schlüssel zur WahrheitWoche 28/26Sa., 04.7.Bitte geänderten Programmablauf beachten:5.35 hallo deutschland (HD/UT)(vom Vortag)Deutschland 20265.55 Die Mädchen-WG: Urlaub ohne Eltern (VPS 5.35)Nagellack für den guten Zweck(Weiterer Ablauf ab 6.20 Uhr wie vorgesehen."Die Mädchen-WG: Urlaub ohne Eltern Gemeinsame Reitstunden" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6303745