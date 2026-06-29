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VARON verhilft Reisenden diesen Sommer zu unbeschwertem Atmen - mit tragbaren Sauerstoffkonzentratoren, die speziell für Mobilität entwickelt wurden.



29.06.2026 / 01:35 CET/CEST

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Die deutsche Sommerreisesaison lenkt die Aufmerksamkeit auf leichte Systeme zur Atemunterstützung, die speziell für Autoreisen und Outdoor-Abenteuer konzipiert sind BERLIN, 29. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Mit Beginn der Sommerreisesaison in Deutschland suchen immer mehr Menschen mit Atemwegserkrankungen nach Möglichkeiten, aktiv zu bleiben, ohne ihre Sauerstofftherapie zu beeinträchtigen. VARON , ein Hersteller von tragbaren Sauerstoffkonzentratoren, hebt hervor, dass seine Geräte so konzipiert sind, dass Reisende mobil bleiben. Ganz gleich, ob sie mit dem Auto unterwegs sind, durch die Alpen fahren oder lange Tage im Freien verbringen. Tragbare Sauerstoffkonzentratoren sind zu unverzichtbaren Reisebegleitern für Menschen geworden, die sich bisher durch sperrige Geräte eingeschränkt fühlten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sauerstoffflaschen sind moderne Geräte kompakt, wiederaufladbar und auf Mobilität ausgelegt, was einen Sauerstoffkonzentrator für unterwegs zu einer praktischen Wahl für Urlaub, Familienbesuche und Tagesausflüge gleichermaßen macht. Die Akkulaufzeit bleibt einer der wichtigsten Faktoren für Reisende, die längere Zeit ohne Zugang zu einer Steckdose planen. Der VARON Sauerstoffkonzentrato r geht direkt auf dieses Anliegen ein. Der tragbare Sauerstoffkonzentrator VP-2 wiegt 2,2 kg (mit Akku) und liefert eine einstellbare Pulsflussrate (Stufen 1-5), wodurch er sich für Nutzer eignet, die einen einfachen, zuverlässigen Begleiter für Spaziergänge oder Besichtigungen suchen. Der leichte Sauerstoffkonzentrator VP-8G wiegt 1,98 kg, bietet 8 einstellbare Pulsstufen und sorgt für eine stabile Sauerstoffkonzentration, was Reisenden Flexibilität bei wechselnden Aktivitätsniveaus im Laufe des Tages bietet. Für diejenigen, die einen kontinuierlichen Durchfluss benötigen, bietet der tragbare VP-6-Sauerstoffkonzentrator mit kontinuierlichem Durchfluss einen einstellbaren Bereich von 1-6 l sowie eine integrierte Verneblerfunktion und unterstützt so Nutzer mit komplexeren Atembedürfnissen bei längeren Ausflügen. Jedes Modell ist mit austauschbaren Akkus ausgestattet, sodass Nutzer die Betriebszeit verlängern können, indem sie einen voll aufgeladenen Ersatzakku (separat erhältlich) einlegen, anstatt auf das Aufladen zu warten. Jedes Gerät wird zudem mit einer praktischen Tragetasche geliefert, die den Transport erleichtert und eine komfortable Sauerstofftherapie auf Reisen, bei Besorgungen oder bei Outdoor-Aktivitäten ermöglicht. Für Reisende, die in dieser Saison vorausschauend planen, bietet VARON Sparpakete für ausgewählte Sauerstoffkonzentratoren in Kombination mit zusätzlichen Akkus und Zubehör an. Das VP-2-Zusatzakku-Set ist mit 24 % Rabatt erhältlich

ist mit erhältlich VP-8G-Sauerstoffkonzentrator und sämtliches Standardzubehör mit 19 % Rabatt

und sämtliches Standardzubehör mit VP-6 Extra-Akku-Set mit 30 % Rabatt Zudem erhalten Sie bei Bestellungen von mehr als 300 € einen Rabatt von 15 € und bei Bestellungen von mehr als 700 € einen Rabatt von 40 €. Jede Bestellung enthält außerdem eine Geschenkkarte im Wert von 20 €. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von VARON . Medienkontakt VARON Deutschland

Website: VARON Deutschland

E-Mail: support@varoninc.de View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/varon-verhilft-reisenden-diesen-sommer-zu-unbeschwertem-atmen--mit-tragbaren-sauerstoffkonzentratoren-die-speziell-fur-mobilitat-entwickelt-wurden-302812751.html



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