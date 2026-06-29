Ob KI-Revolution, Quantentechnologie oder Elektroautos: Überall auf der Welt boomt es im Technologiesektor: von der Nasdaq bis zum KOSPI. Dabei muss die Welt massiv aufrüsten. Es fehlt an der nötigen Infrastruktur. Aber auch die Kapazitäten von Speicher- und Chip-Ausrüstern werden massiv ausgebaut. Dabei treibt die Künstliche Intelligenz den Prozess selbst an. Dieses Phänomen nennt man "Recursive Self-Improvement". Die KI wird derzeit in drei Stufen immer schneller und besser: Sie schreibt besseren Code, weil die vorherige KI-Generation dazu genutzt wird. Sie optimiert parallel die Hardware, beispielsweise beim Design neuer KI-Chips wie von Nvidia oder Broadcom. Nicht zuletzt findet sie effizientere Wege für Schaltkreise, als es Menschen je tun könnten. Im Ergebnis entsteht eine Feedbackschleife, von der dann auch andere Industrien massiv profitieren. Wir blicken deshalb heute auf drei interessante Technologieunternehmen, die hiervon profitieren: Broadcom, HPQ Silicon und GitLab!Den vollständigen Artikel lesen ...
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