DJ Nordex erhält 325-Megawatt-Windturbinenauftrag aus den USA
DOW JONES--Die Nordex Group hat sich einen US-Windparkauftrag mit einer Gesamtleistung von 325 Megawatt gesichert. Die Bestellung umfasst 55 Turbinen des Typs N163/5.X. Den Namen des Kunden und das Projekt nannte das Hamburger Unternehmen nicht. Die Anlagen werden den Angaben zufolge im US-Bundesstaat Iowa gefertigt.
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June 29, 2026 01:54 ET (05:54 GMT)
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