© Foto: OpenAIHonda nutzt die schwache E-Auto-Nachfrage: In Ohio sollen Batterien nun KI-Rechenzentren stützen, später Hybride antreiben.Honda Motor hat nach einer nachlassenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen die Batterieproduktion für Energiespeichersysteme für KI-Rechenzentren in seinem Werk in Ohio aufgenommen, wie Nikkei Asia am 27. Juni berichtete. Das Unternehmen begann im Juni eine Partnerschaft mit dem südkoreanischen Unternehmen LG Energy Solution und plant, im Jahr 2028 in der Anlage mit der Batterieproduktion für Hybridfahrzeuge zu beginnen. Zukünftig wird das Unternehmen seine Batterieleistung zwischen Energiespeichersystemen und Batterien für Hybridfahrzeuge anpassen und plant, bis zum …
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