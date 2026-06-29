Vernier/Ostermundigen (ots) -Um Ordnung im Kofferraum zu halten und zu verhindern, dass transportierte Gegenstände während der Fahrt verrutschen, nutzen viele Autofahrer Kofferraum-Organizer. Der TCS hat in einem Vergleichstest acht auf dem Schweizer Markt erhältliche Modelle untersucht. Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede, insbesondere bei Stabilität, Verarbeitungsqualität und Funktionalität, während der Preis nicht unbedingt ein verlässlicher Qualitätsindikator ist.Wer Einkäufe, Werkzeuge oder Gepäck im Kofferraum transportiert, kennt das Problem: Nicht gesicherte Gegenstände können schnell störend werden und in bestimmten Situationen sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Der TCS hat deshalb acht Kofferraum-Organizer anhand verschiedener Kriterien bewertet. Berücksichtigt wurden Stabilität, Verarbeitungsqualität, Funktionalität, Handhabung sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle Produkte wurden sowohl leer als auch beladen unter identischen Bedingungen getestet.Der Testsieger: stabil und durchdachtDie Untersuchung der TCS-Experten zeigte, dass die leistungsstärksten Organizer vor allem jene sind, die auch unter Belastung ihre Form behalten und ihren Inhalt zuverlässig an Ort und Stelle halten. Als Testsieger ging der K KNODEL hervor, der die Bewertung "Ausgezeichnet" erhielt. Überzeugt hat er durch seine robuste Konstruktion, verstärkte Seitenwände und eine durchdachte Innenaufteilung. Mit einem Preis von rund 30 Franken gehört er zudem zu den günstigsten Modellen im Vergleich.Der FORTEM, ebenfalls mit "Ausgezeichnet" bewertet, belegte knapp den zweiten Platz. Mit einem Preis von etwa 50 Franken überzeugte er durch seine stabile Bauweise, einen rutschfesten Boden sowie eine integrierte Kühlfunktion, die besonders beim Transport von Einkäufen oder Getränken praktisch ist.Die Modelle Monzana, Drive Auto Products, Oasser, Novistore Car Stick und HELDENWERK erhielten die Bewertung "Sehr empfehlenswert". Sie bieten insgesamt gute Leistungen und erfüllen unterschiedliche Anforderungen. Der Monzana punktet insbesondere mit seiner hohen Ladekapazität und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, während der Drive Auto Products vor allem durch seine einfache Handhabung und Flexibilität im Alltag überzeugt.Teure Produkte sind nicht automatisch die bestenDer Test zeigt zudem deutlich, dass ein hoher Preis allein keine Garantie für gute Leistungen ist. Die Achilles Autobox, die mit rund 63 Franken das teuerste Modell im Vergleich war, erhielt als einziges Produkt lediglich die Bewertung "Empfehlenswert".Die TCS-Experten stellten fest, dass Materialqualität, Struktursteifigkeit und Stabilität unter Belastung wesentlich wichtiger sind als der Kaufpreis. Die bestplatzierten Modelle vermitteln zudem bereits bei der ersten Nutzung einen hochwertigeren Eindruck und lassen sich im Alltag intuitiver bedienen.Zwei unterschiedliche Ansätze zur OrganisationDer Vergleich macht auch zwei unterschiedliche Organisationskonzepte deutlich. Klassische Kofferraum-Organizer setzen auf Fächer, Trennwände und eine stabile Struktur, um einen echten Stauraum im Kofferraum zu schaffen. Dieser Ansatz eignet sich besonders für Familien oder Personen, die regelmässig Einkäufe transportieren.Andere Lösungen stellen hingegen die Flexibilität in den Vordergrund. Der Novistore Car Stick beispielsweise bietet keinen zusätzlichen Stauraum, hält Gegenstände jedoch mithilfe eines Befestigungssystems direkt im Kofferraum fest. Diese minimalistische Lösung erhielt die Bewertung "Sehr empfehlenswert" und kann eine interessante Alternative für Autofahrer sein, die ihren Kofferraum möglichst flexibel nutzen möchten.Der TCS-Test zeigt, dass die Wahl eines Kofferraum-Organizers vor allem von den individuellen Bedürfnissen abhängt. Robuste und gut unterteilte Modelle eignen sich besonders für Familien und Personen, die regelmässig grössere Lasten transportieren. Wer mehr Flexibilität sucht oder nur wenig Platz zur Verfügung hat, findet unter den getesteten Modellen ebenfalls passende Lösungen.Pressekontakt:Marco Wölfli, Mediensprecher TCSTel. 058 827 34 03 | marco.woelfli@tcs.chOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100940982