DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CANON INC. ADR/1 O.N. CNNA US1380063099 BAW/UFN
KIRIN HOLDINGS CO.LTD.ADR KIR0 US4973503067 BAW/UFN
KUBOTA CORP. ADR/20 KUOA US5011732071 BAW/UFN
SAMSUNG EL./25 GDRS NV PF SSUN US7960502018 BAW/UFN
SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 SSU US7960508882 BAW/UFN
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CANON INC. ADR/1 O.N. CNNA US1380063099 BAW/UFN
KIRIN HOLDINGS CO.LTD.ADR KIR0 US4973503067 BAW/UFN
KUBOTA CORP. ADR/20 KUOA US5011732071 BAW/UFN
SAMSUNG EL./25 GDRS NV PF SSUN US7960502018 BAW/UFN
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