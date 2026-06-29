29. Juni 2026 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Kodiak Copper Corp. (das "Unternehmen" oder "Kodiak") (TSX-V: KDK, OTCQX: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt heute einen aktuellen Überblick über sein vollständig finanziertes Explorationsprogramm für das Jahr 2026 in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im Süden von British Columbia. Die Arbeiten schreiten gut voran, und das Bohrprogramm wurde durch den Einsatz einer zweiten Bohranlage von 6.500 Metern auf 16.500 Meter erweitert.

Highlights

- Die Ausweitung des Programms beschleunigt die Arbeiten zur Erweiterung der ersten Mineralressourcenschätzung ("MRE"). Alle sieben Lagerstätten in der MRE sind zur Erweiterung offen, die meisten in mehrere Richtungen, und für alle Lagerstätten werden im Jahr 2026 Bohrungen in Betracht gezogen.

- Das Explorationsprogramm von Kodiak für 2026 begann Anfang Mai und wird voraussichtlich bis in den Spätherbst andauern.

- Die Bohrungen wurden in der Lagerstätte Ketchan aufgenommen, wo bisher 2.546 Meter in 14 Bohrlöchern gebohrt wurden. Ketchan ist derzeit über etwa 1,4 Kilometer definiert und verfügt über ein erhebliches Ausbaupotenzial. Die damit verbundene Bodenanomalie erstreckt sich über mehr als zwei Kilometer, und mehrere historisch mineralisierte Bohrlöcher jenseits der Lagerstätte sind aufgrund unzureichender Bohrlochdichte nicht in der MRE enthalten (siehe Pressemitteilung vom 9. April 2026). Abbildung 1 & 2

- Eine zweite Bohranlage wurde im südlichen Teil des Grundstücks in Einsatz genommen, wo im Vorfeld der Bohrungen gerade eine 3D-Untersuchung mittels induzierter Polarisation und audiomagnetotellurischer Messungen an den Lagerstätten "West", "Adit" und "South" abgeschlossen wurde. Abbildung 1.

- Zusätzlich zu den Bohrungen zur Ressourcenerweiterung wird erwartet, dass mehrere der bisher identifizierten 36 vielversprechenden Explorationsziele in diesem Jahr weiterentwickelt und durch Bohrungen erprobt werden.

- Proben befinden sich im Labor, und erste Bohrergebnisse werden bis August erwartet, weitere Ergebnisse im Laufe des restlichen Jahres. Die Ergebnisse werden in eine aktualisierte MRE einfließen, die für das 1. Quartal 2027 geplant ist.

Claudia Tornquist, Präsidentin und CEO von Kodiak, sagte: "Das Explorationsprogramm 2026 bei MPD verläuft sehr gut, und der Einsatz einer zweiten Bohranlage wird unsere Fortschritte beschleunigen und es uns ermöglichen, die Ressourcenerweiterung im gesamten Projekt voranzutreiben sowie vorrangige Ziele zu erproben. Wir sehen weiterhin beträchtliches Potenzial für die Erweiterung unserer ersten Ressourcenschätzung und freuen uns auf die Möglichkeit neuer Entdeckungen in unserem gesamten Zielportfolio. Da die ersten Untersuchungsergebnisse in Kürze erwartet werden, können sich unsere Aktionäre auf einen starken Nachrichtenfluss und zahlreiche Explorationsergebnisse im weiteren Verlauf des Jahres freuen, die zu einer aktualisierten Ressourcenschätzung im Jahr 2027 führen werden, die die Ergebnisse des erweiterten Bohrprogramms widerspiegeln wird."

Abbildung 1: Karte der Zielstandorte 2026 - MPD-Projekt, südliches British Columbia

Abbildung 2: Ketchan-Lagerstätte - Zielgebiete für die Ressourcenerweiterung

Dave Skelton, P.Geo., Vizepräsident für Exploration und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt und überprüft. Das Unternehmen hat den historischen Teil der hierin genannten Bodenuntersuchungsergebnisse nicht unabhängig validiert; daher wird der Leser hinsichtlich der Genauigkeit der Daten zur Vorsicht gemahnt.

Für das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Nancy Curry, VP Corporate Development

mailto:ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ergiebigen Quesnel Terrane im südlichen Zentrum von British Columbia (Kanada), einer etablierten Bergbauregion mit produzierenden Minen und bestehender Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyr-Distrikts mit Potenzial für künftige wirtschaftliche Entwicklung auf. Die erste Mineralressourcenschätzung, die 2025 veröffentlicht wurde, beschreibt sieben bedeutende Lagerstätten und unterstreicht die Größe und das Potenzial des Projekts. Alle bekannten Lagerstätten sind weiterhin erweiterungsfähig, und zahlreiche Ziele auf dem Grundstück müssen noch untersucht werden. Kodiak setzt die systematische Exploration des distriktweiten Potenzials von MPD fort, mit dem Ziel, neue Entdeckungen zu machen und weitere kritische Masse aufzubauen, um die nächste Mine der Region zu werden. Das Unternehmen besitzt zudem das Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekt "Mohave" in Arizona (USA) in der Nähe der Weltklasse-Mine "Bagdad".

Gründer und Vorsitzender von Kodiak ist Chris Taylor, der für seine erfolgreichen Goldfunde mit Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist auch Teil der Discovery Group unter der Leitung von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer Kanadas.

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