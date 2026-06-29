© Foto: GIAN EHRENZELLER - picture alliance/KEYSTONEPalantir und Surf Air Mobility bauen ihre Partnerschaft deutlich aus. Die Unternehmen wollen die Vermarktung ihrer Luftfahrtsoftware beschleunigen.Palantir und Surf Air Mobility vertiefen ihre Zusammenarbeit. Beide Unternehmen stellen zusätzliche technische und kommerzielle Ressourcen bereit, um die Entwicklung und Markteinführung der Softwareplattform SurfOS zu beschleunigen. Das geht aus einer Pressemitteilung von Palantir hervor. Im Fokus stehen die Produkte OperatorOS, OwnerOS und die SurfOS-Enterprise-Lösungen. Die Partner wollen deren Entwicklung schneller vorantreiben und die Vermarktung in den jeweiligen Zielmärkten ausbauen. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Die Aktien von …
Enthaltene Werte: US69608A1088,US8689272032,US96328L3042Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE