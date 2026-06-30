DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE TELEKOM - Der Chef der Deutschen Telekom, Timotheus Höttges, lässt ein kleines Team von Spezialisten an einem großen Deal feilen. Das Ziel: Die Deutsche Telekom mit ihrer US-Tochter T-Mobile in einer Holding zu vereinen. Die Pläne kommen voran, berichteten vier Insider sowohl aus dem Konzernumfeld als auch aus der Branche dem Handelsblatt. Die Anstrengungen hätten zuletzt an Bedeutung gewonnen. Der Grund: Elon Musk hat seine Satellitenfirma SpaceX an die Börse gebracht. Dessen Satellitennetzwerk Starlink gilt als potenzieller Mega-Konkurrent im Mobilfunkgeschäft. Mit einer Marktkapitalisierung von rund zwei Billionen Dollar ist SpaceX der Telekom oder ihrer US-Tochter derzeit weit überlegen. T-Mobile kam zuletzt auf einen Börsenwert von knapp 200 Milliarden Dollar. Die Telekom kommt auf knapp 130 Milliarden Euro. (Handelsblatt)

HANIEL - Bei der Investmentholding der Duisburger Industriellen-Dynastie Haniel bahnt sich ein Milliardendeal an. Nach Informationen der Börsen-Zeitung aus Kreisen von Investoren und Investmentbankern versteigert die Franz Haniel & Cie. GmbH ihre Portfoliofirma Bauwatch im Wert von rund 1 Milliarde Euro an Finanzinvestoren. Als Bieterfavoriten in der abschließenden Runde mit verbindlichen Offerten, die in den kommenden Wochen erwartet wird, nennen mit der Sache vertraute Personen die US-Beteiligungsgesellschaft Carlyle, die gerade die BASF-Lacksparte Coatings erworben hat, und die Amsterdamer Infrastruktursparte DIF des britischen Finanzinvestors CVC. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2026 00:14 ET (04:14 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.