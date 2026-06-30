© Foto: Andreas Arnold/dpaDAX und europäische Börsen starten dank starker US-Vorgaben und Entspannung im Iran-Konflikt einen Erholungsversuch. Tech-Werte glänzen.Der deutsche Leitindex unternimmt am Dienstag einen erneuten Anlauf nach oben. Rund eine Stunde vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den DAX um 0,6 Prozent höher bei 24.777 Punkten. Für die europäischen Leitbörsen zeichnet sich ebenfalls ein positiver Handelsstart ab. Am Montag war der DAX nach einem freundlichen Beginn noch bis auf 24.556 Punkte abgetaucht und schloss schließlich knapp 0,2 Prozent leichter. Immerhin konnte am Ende zum dritten Mal in Folge die charttechnisch wichtige 50-Tage-Linie verteidigt werden, die aktuell bei 24.602 Zählern …
Enthaltene Werte: JP3967200001,DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,2455711,2455717,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
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