FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CANON INC. ADR/1 O.N. CNNA US1380063099
KIRIN HOLDINGS CO.LTD.ADR KIR0 US4973503067
KUBOTA CORP. ADR/20 KUOA US5011732071
SAMSUNG EL./25 GDRS NV PF SSUN US7960502018
SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 SSU US7960508882
AB/FROM ONWARDS 30.06.2026 08:08 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CANON INC. ADR/1 O.N. CNNA US1380063099
KIRIN HOLDINGS CO.LTD.ADR KIR0 US4973503067
KUBOTA CORP. ADR/20 KUOA US5011732071
SAMSUNG EL./25 GDRS NV PF SSUN US7960502018
SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 SSU US7960508882
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