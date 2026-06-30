STAMFORD, Connecticut (ots) -Eine neue Plattform für den Dialog zweier Stimmen, die durch ihren gemeinsamen Weg des Fortschritts verbunden sindPhilip Morris International (PMI) (NYSE: PM) und Maestro Andrea Bocelli haben "Believe. Further" ins Leben gerufen - eine mehrjährige Plattform, die Menschen dazu einladen soll, sich an einer umfassenderen Diskussion über Fortschritt und positiven Wandel zu beteiligen. Der Auftakt fand am 26. Juni im Torre dell'Arsenale in Venedig statt - einem Ort, an dem Tradition und Fortschritt aufeinandertreffen und der damit einen passenden Rahmen für zwei Stimmen auf einem ähnlichen Weg bot.Was tut man, wenn die Welt bereits entschieden hat, wer man ist? "Believe. Further" setzt genau bei dieser Frage an. Die Plattform basiert auf einem gemeinsamen Glauben an Fortschritt und der Überzeugung, dass Veränderung möglich ist. In einer Zeit, in der Wissenschaft und Technologie bessere Entscheidungen ermöglichen, bringt sie zwei Stimmen zusammen, die unabhängig voneinander und doch parallel einen tiefgreifenden Wandel durchlaufen - und lädt die Gesellschaft zu einem neuen Dialog ein.Maestro Bocellis Weg wurde von Glauben und Überzeugung geprägt. Von den Anfängen seiner Karriere bis zu den renommiertesten Bühnen der Welt ist er einem Weg gefolgt, der Mut erforderte - den Mut, über das hinauszugehen, was andere für möglich hielten.Die Entwicklung von Philip Morris International folgt einem vergleichbaren Muster: getragen von einer Vision, frühen Entscheidungen, langfristigem Engagement und der Disziplin, Veränderung über die Zeit hinweg konsequent voranzutreiben. Heute ist diese Transformation messbar: Rauchfreie Produkte machten im ersten Quartal 2026 bereits 43 Prozent des Nettoumsatzes von PMI aus und sind in mehr als 105 Märkten weltweit erhältlich."Wir haben uns dazu verpflichtet, unser Unternehmen zu transformieren und Zigaretten durch bessere Alternativen zu ersetzen - weil es das Richtige war und weil wir dazu in der Lage waren. Es gab keinen Plan B", sagte Massimo Andolina, President Europe Region bei Philip Morris International. "Heute starten wir unsere Partnerschaft mit Andrea Bocelli in Venedig, der Stadt der Brücken, um dafür zu sensibilisieren, was Technologie und Innovation möglich machen können - und um zu zeigen, dass dieser Fortschritt bereits Realität ist.""Ich habe immer daran geglaubt, den eigenen Werten treu zu bleiben und jeden Schritt des Weges anzunehmen - und dabei ständig dazuzulernen", sagte Maestro Andrea Bocelli. "Wir müssen selbst das für möglich halten, was unmöglich erscheint, wenn es dazu beiträgt, das Leben der Menschen zu verbessern und den menschlichen Fortschritt voranzubringen.""Believe. Further" richtet sich an kulturelle, institutionelle und wirtschaftliche Zielgruppen in ganz Europa. Die Plattform wird sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln und ihre Reichweite ausbauen, während der Dialog über Fortschritt weitergeführt wird. Sie steht für einen gemeinsamen Blick in die Zukunft und für die Überzeugung, dass Fortschritt zählt - und dass er die einzige Richtung ist, die es sich zu wählen lohnt.Medieninformationen: www.believefurther.comPhilip Morris International: Ein globaler Vorreiter für eine rauchfreie ZukunftPhilip Morris International (PMI) ist ein führendes internationales Konsumgüterunternehmen, das sich aktiv für eine rauchfreie Zukunft einsetzt und plant, sein Portfolio langfristig auf Produkte außerhalb des Tabak- und Nikotinsektors auszuweiten. Das derzeitige Produktportfolio des Unternehmens besteht in erster Linie aus Zigaretten und rauchfreien Produkten, wie Tabakerhitzern, Nikotinbeuteln und E-Zigaretten. Die rauchfreien Produkte von PMI waren zum 31. Dezember 2025 in mehr als 105 Märkten erhältlich und wurden nach Schätzungen von PMI von mehr als 43 Millionen volljährigen Konsumenten und Konsumentinnen in aller Welt genutzt - viele davon haben das Rauchen aufgegeben oder ihren Zigarettenkonsum deutlich reduziert. Das Geschäft mit rauchfreien Produkten machte im ersten Quartal 2026 43 Prozent des gesamten Nettoumsatzes von PMI aus. Seit 2008 hat PMI mehr als 16 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung, wissenschaftliche Bewertung und Vermarktung innovativer rauchfreier Produkte für Erwachsene investiert, die sonst weiter rauchen würden, mit dem Ziel, den Verkauf von Zigaretten vollständig einzustellen. Dazu gehört der Aufbau erstklassiger wissenschaftlicher Bewertungskapazitäten, insbesondere in den Bereichen präklinische Systemtoxikologie, klinische und Verhaltensforschung sowie Studien nach der Markteinführung. Nach eingehender wissenschaftlicher Prüfung hat die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA für General Snus und die Nikotinbeutel der Marke ZYN von Swedish Match sowie Geräteversionen von IQOS und die dazugehörigen Tabaksticks von PMI eine Marktautorisierung ausgesprochen - die erste dieser Art in den jeweiligen Kategorien überhaupt. Bestimmte Versionen der IQOS Tabakerhitzer, seiner Consumables und das Produkt General Snus erhielten von der FDA auch die ersten Autorisierungen als Tabakprodukt mit modifiziertem Risiko (MRTP). Verweise auf "PMI", "wir", "unser" und "uns" beziehen sich auf Philip Morris International Inc. und seine Tochtergesellschaften. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.pmi.com und www.pmiscience.com.Über Maestro Andrea BocelliMaestro Andrea Bocelli zählt zu den bedeutendsten Tenören der Welt. Er wird international für seine unverwechselbare Stimme, seine außergewöhnliche künstlerische Bandbreite und seine Fähigkeit geschätzt, Menschen unterschiedlicher Kulturen und Generationen miteinander zu verbinden.Geboren im toskanischen Lajatico, verbindet der italienische Tenor wie kaum ein anderer die Welten der Oper und der populären Musik. In einer Karriere, die sich über vier Jahrzehnte erstreckt, hat er mehr als 90 Millionen Tonträger verkauft und über 16 Milliarden Streams erzielt - Zahlen, die ihn zu einem der meistgehörten klassischen Künstler der Musikgeschichte machen. Sein Lebensweg ist geprägt von bewussten Entscheidungen, Disziplin und einer tiefen Hingabe an seine Kunst.Nach einem Jurastudium an der Universität Pisa und der Zulassung als Rechtsanwalt folgte er seiner eigentlichen Berufung und studierte Gesang bei dem legendären Tenor Franco Corelli. Schritt für Schritt entwickelte er eine der markantesten Stimmen seiner Generation. Sein Wirken reicht weit über die Konzertsäle hinaus. Er sang bei der Krönung von König Charles III., trat anlässlich des 75. Jahrestags der italienischen Verfassung in Anwesenheit des italienischen Staatspräsidenten auf und begeisterte Publikum auf fünf Kontinenten. Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand stand er erneut im Mittelpunkt eines weltweiten Kulturereignisses. Im Jahr 2011 gründeten Andrea Bocelli und seine Familie die Andrea Bocelli Foundation. Ziel der Stiftung ist es, Menschen und Gemeinschaften zu unterstützen, die von Armut, Krankheit oder sozialer Ausgrenzung betroffen sind. Sie folgt der Überzeugung, dass wir allein viel erreichen können - gemeinsam jedoch weit mehr. Gerade dieser Glaube - dass Kunst Verantwortung trägt, Schönheit eine Verpflichtung mit sich bringt und Fortschritt nicht an verkauften Tonträgern, sondern an positiv veränderten Leben gemessen wird - macht Maestro Bocelli zu einer authentischen und prägenden Stimme dieser Initiative.Pressekontakt:Philip Morris GmbH:PressestelleE-Mail: presse.pmg@pmi.comPhilip Morris International:Radoslav HristovT: +41 (76) 394 45 66E: radoslav.hristov@pmi.comOriginal-Content von: Philip Morris GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37922/6304920