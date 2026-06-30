© Foto: Andreas Arnold/dpaDer DAX und die europäischen Börsen sind dank starker US-Vorgaben und Entspannung im Iran-Konflikt fester gestartet. Tech-Werte glänzen. Die Ölpreise fallen.Der deutsche Leitindex ist am Dienstag mit klaren Gewinnen in den Handel gestartet. Aktuell (Stand 09:40 Uhr) steigt der DAX um 0,8 Prozent auf 24.839 Punkte. Die anderen europäischen Leitbörsen verzeichnen ebenfalls Gewinne. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,8 Prozent an. während es für den marktbreiten Stoxx 600 um 0,6 Prozent aufwärts geht. Größte DAX-Gewinner sind Siemens Energy (+4,9 Prozent), Infineon und Siemens, während es für die Deutsche Telekom am Indexende um 1,7 Prozent abwärts geht. Adidas-Titel verlieren ebenfalls 1,7 Prozent …
Enthaltene Werte: JP3967200001,DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,2455711,2455717,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE