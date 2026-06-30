In diesem Kurzportrait geht um LandBridge. Das Unternehmen besitzt große Flächen im Permian Basin in West Texas und daraus laufende Einnahmen erzielt. Die Wertschöpfung entsteht dabei nicht durch die Förderung von Rohstoffen, sondern durch den Besitz strategisch wichtiger Grundstücke und die damit verbundenen Nutzungsrechte - die Arbeit dürfen andere erledigen, während LandBridge sich einfach zurücklehnt und abkassiert. Reizend... -? Hier den Artikel weiterlesen Den vollständigen Artikel lesen ...
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