Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) treibt die Übernahme der Reste des Northvolt-Projekts in Heide durch Lyten offenbar schnell voran. In einem Zwischenschritt hat sie die deutsche Northvolt-Projektgesellschaft verstaatlichen lassen - und will Lyten nun in die Pflicht nehmen. Wie der "Spiegel" berichtet, hat das Bundeswirtschaftsministerium die deutsche Projektgesellschaft Northvolt Drei Project GmbH abseits der Öffentlichkeit verstaatlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net