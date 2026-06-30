© Foto: Andreas Arnold/dpaDer DAX und die europäischen Börsen haben ihre Gewinne am Dienstag klar ausgebaut, angetrieben von starken Chip-Aktien. Die Ölpreise finden keine Richtung, Gold und Silber steigen.Der deutsche Leitindex hat seine Gewinne am Dienstag deutlich ausgebaut. Aktuell (Stand 13:50 Uhr) steigt der DAX um 1,5 Prozent auf 25.010 Punkte und tendiert damit wieder knapp über der Marke von 25.000 Zählern. Die anderen europäischen Leitbörsen verzeichnen ebenfalls klare Gewinne. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 1,3 Prozent an. während es für den marktbreiten Stoxx 600 um 1,1 Prozent aufwärts geht. Größte DAX-Gewinner sind Siemens Energy (+5,8 Prozent), Infineon und Siemens. Die Deutsche Bank rät, die …
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