Der Wasserstoff Nordamerika Index präsentiert sich weiterhin in einer sehr starken Verfassung und notiert bei 174 Punkten nur noch knapp unter dem Mehrjahreshoch bei 184 Zählern. Für neuen Schwung sorgen im heutigen Handel die Anteilscheine von Air Products & Chemicals, die um mehr als fünf Prozent zulegen können. Gut läuft es auch weiterhin bei FuelCell Energy. Das Unternehmen dürfte weiter kräftig wachsen. Besonders positiv bewerteten Investoren den Ausbau des Geschäfts rund um die Stromversorgung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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