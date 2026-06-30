Weinfelden (ots) -Eine ganze Filiale selber führen: Dieser Herausforderung stellen sich angehende Berufsleute von Lidl Schweiz in der Filiale Willisau. Die Jugendlichen des Abschlussjahrgangs führen für eine Woche die komplette Filiale, vom Bedienen der Kasse bis zur Filialleitung. Ein besonderes Highlight erwartet sie am 3. Juli: Markenbotschafter Christian Stucki begleitet die offizielle Schlüsselübergabe an die Nachwuchskräfte.Lidl Schweiz setzt seit Jahren auf eine solide und praxisorientierte Nachwuchsausbildung. Dabei stehen die Wertschätzung für den täglichen Einsatz und das starke Gefühl der Zugehörigkeit im teamlidl im Zentrum. Dazu gehört auch die jährliche Projektwoche. 24 Lernende aus verschiedenen Berufsfeldern verlassen ihre gewohnte Komfortzone, um ihr Können im echten Filialalltag unter Beweis zu stellen. Das Ziel ist, das erworbene Fachwissen zu vertiefen und sich auf den bevorstehenden Arbeitsalltag nach der Lehre vorzubereiten. Mit der offiziellen Schlüsselübergabe am Freitag, 3. Juli 2026, sind die Lernenden für eine Woche komplett auf sich allein gestellt und tragen die volle Verantwortung für den reibungslosen Ablauf.Steven Meier, Department Manager Talent Development & Learning bei Lidl Schweiz: "Wir werfen unsere Lernenden bewusst ins kalte Wasser, haben aber vollstes Vertrauen in sie. Wir schätzen ihre frischen Ideen und ihre Energie. Die Projektwoche bietet ihnen eine sichere Umgebung, um eigenverantwortlich zu handeln, Fehler zu machen und gemeinsam als Team über sich hinauszuwachsen."Die Projektwoche ist nicht nur für die Lernenden ein Meilenstein, sondern bietet auch der Willisauer Bevölkerung ein Einkaufserlebnis der besonderen Art. Lidl Schweiz schafft damit einen lebendigen Begegnungsort und unterstreicht die Verbundenheit mit der Region. Kundinnen und Kunden können sich vor Ort am Grillstand sowie mit Kaffee und Erfrischungsgetränken verpflegen. Auch für Familien wird viel geboten: Auf die jüngsten Gäste warten eine Hüpfburg und ein kostenloses Kinderschminken.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100941041