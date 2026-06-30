Klausen (BZ) (ots) -Manchmal lohnt es sich, einen Gang zurückzuschalten. Im Eisacktal lädt das Konzept Slow Bike bewusst zum langsamen Radeln ein.Statt möglichst viele Kilometer zurückzulegen, geht es um das Erleben von Landschaft, Kultur und Genuss. Der rund 96 Kilometer lange Brennerradweg vom Brenner bis nach Bozen bietet dafür die ideale Kulisse.Ein besonderer Höhepunkt entlang der Strecke ist das Künstlerstädchen Klausen im Eisacktal. Hier führt der Radweg mitten durch die historische Altstadt. Schneckensymbole und Geschwindigkeitsbegrenzungen erinnern daran, das Tempo zu reduzieren, denn Klausen möchte nicht einfach durchquert, sondern erlebt werden.Gemächlich durch die verwinkelten Gassen rollen, das Fahrrad für einen Espresso und ein hausgemachtes Stück Kuchen abstellen, durch kleine Geschäfte schlendern oder regionale Spezialitäten genießen - genau das macht Slow Bike in Klausen aus.Wer gemächlich in die Pedale tritt, entdeckt einfach mehr und hinter jeder Ecke ein neues Stück Geschichte. Prächtige Bürgerhäuser, malerische Plätze, das hoch über der Stadt thronende Kloster Säben und das Stadtmuseum mit dem berühmten Loretoschatz erzählen von einer bewegten Vergangenheit und machen jeden Stopp zu einer kleinen Zeitreise.Slow Bike in Klausen verbindet Bewegung mit Genuss und Kultur. Wer sich auf das entschleunigte Tempo einlässt, entdeckt nicht nur mehr von der Stadt, sondern nimmt auch ein Stück Südtiroler Lebensgefühl mit nach Hause.Pressekontakt:Tourismusgenossenschaft KlausenTelefon: +39 0472 847 424E-Mail: info@klausen.itWebsite: www.klausen.itOriginal-Content von: TVB Klausen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103558/100941048