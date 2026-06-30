© Foto: Andreas Arnold/dpaDie US-Börsen legen zu, angetrieben von starken Chip-Aktien. Der DAX wird von Siemens Energy beflügelt. Gold und Silber steigen. Bitcoin und Co sacken ab.Die US-Aktien setzen ihren moderaten Aufwärtskurs am Dienstag fort. Der Dow Jones, der am Montag erstmals über der Marke von 52.000 geschlossen hat, baut seine Gewinne weiter aus und tendiert aktuell (Stand 16:30 Uhr) rund 0,1 Prozent höher, während der S&P 500 gut 0,4 Prozent zulegt und der Nasdaq 100 etwa 0,9 Prozent. Der Dow hat seit Jahresbeginn mehr als 8 Prozent zugelegt und steuert damit auf das beste erste Halbjahr seit fünf Jahren zu. Der S&P 500 hat ähnlich stark gewonnen und der Nasdaq sogar mehr als 11 Prozent. Zu den …
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