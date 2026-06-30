EQS-Ad-hoc: H2 Core AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Heide, 30. Juni 2026 - Die H2 Core AG gibt bekannt, dass Herr Hansjörg Plaggemars heute mit Wirkung zum 1. Juli 2026 zum neuen Alleinvorstand der Gesellschaft bestellt wurde.
Der neue Vorstand wird unverzüglich die aktuelle Situation der Gesellschaft analysieren. Dazu wird insbesondere die Statusprüfung in Bezug auf den Jahresabschluss gehören sowie die Klärung der Frage, ob die Gesellschaft finanziell überlebensfähig ist.
Ende der Insiderinformation
30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|H2 Core AG
|Rüsdorfer Str. 8
|25746 Heide
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@h2core.com
|Internet:
|www.h2core.com
|ISIN:
|DE000A0H1GY2
|WKN:
|A0H1GY
|Börsen:
|Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Frankfurt, München, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2357224
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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