Die US-Indizes haben sich nach ihrem starken Wochenauftakt auch am Dienstag stark präsentiert. Wie schon am Montag konnten Tech-Titel am deutlichsten zulegen, wodurch der Nasdaq 100 ein Plus von 1,68 Prozent auf 30.276,35 Punkte verzeichnen konnte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es indes um 0,79 Prozent auf 7.499,35 Punkte nach oben.Nicht nur am heutigen Tag, sondern auch im gesamten ersten Halbjahr haben die Tech-Aktien dominiert. So ging es für den S&P 500 seit Jahresbeginn um 8,70 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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