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Tether USDT hat Ethereum in der Marktkapitalisierung überholt und damit eine symbolische Schwelle markiert, die den Druck auf ETH verdeutlicht. ETH notiert bei rund 1.580 Dollar und liegt damit 68 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.955 Dollar aus dem August 2025. Aktuelle Ethereum News zeigen gleichzeitig, dass Wale aktiv kaufen. Arkham identifizierte zwei Wallets, die am 24. Juni insgesamt 58,8 Millionen Dollar in ETH von Kraken und Bitgo abzogen. Sharplink erwarb 5.000 ETH für 7,85 Millionen Dollar und hält nun 876.285 ETH. Der RSI liegt bei 29 nahe dem überverkauften Bereich. Changelly prognostiziert ETH bis Ende 2026 bei 2.303 Dollar. CoinCodex sieht 2.341 Dollar. Warum trotz dieser gemischten Signale einige Wallets nach ganz anderen Einstiegen suchen, verdient einen genaueren Blick.

Ethereum News zwischen Whale Akkumulation und dem Verlust einer symbolischen Marke

Der Verlust der Marktkapitalisierung an Tether USDT ist eine der bemerkenswertesten Ethereum News der letzten Wochen. Ein Stablecoin hat den zweitgrößten Krypto Wert überholt, was die relative Schwäche von ETH unterstreicht. Laut CoinDesk fiel ETH am 26. Juni auf ein Intraday Tief von 1.512 Dollar, den niedrigsten Stand des Jahres 2026. Vier Wallets, die 2018 insgesamt 37.602 ETH erhalten hatten, beendeten nach Jahren der Inaktivität ihre Ruhe und verkauften über 33.000 ETH.

Gleichzeitig zeigen On Chain Analysen eine Gegenbewegung durch institutionelle Käufer. Laut CoinMarketCap identifizierte Arkham zwei neue Whale Wallets, die 58,83 Millionen Dollar in ETH von Kraken und Bitgo abzogen. Dieses Muster ähnelt früheren Käufen institutioneller Akteure. Sharplink erwarb erstmals seit acht Monaten wieder ETH und hält nun über 876.000 ETH im Wert von rund 1,3 Milliarden Dollar. Der Beitritt zu den Russell 2000 und 3000 Indizes am Montag könnte die Aktionärsbasis verbreitern.

Die aktuellen Meldungen zeichnen ein Bild der Spannung zwischen langfristiger Akkumulation und kurzfristigem Verkaufsdruck. Changelly prognostiziert ETH bei 2.303 Dollar bis Ende 2026, während CoinCodex 2.341 Dollar anvisiert. Von 1.580 Dollar auf 2.300 Dollar wären rund 45 Prozent Aufwärtspotenzial über Monate. Für Anleger, die nach einer früheren Markteintrittsposition suchen, die diese Rendite bei weitem übertreffen könnte, lohnt sich ein Blick auf Projekte in der Presale Phase.

Pepeto bietet den Einstieg, den Ethereum News nicht liefern können

Dieselbe Überzeugung, die Whale Wallets dazu bringt, 58 Millionen Dollar in ETH während eines Tiefpunkts abzuziehen, ist es, die über 10 Millionen Dollar in den Pepeto Presale gebracht hat. Während die Ethereum News auf Erholung deuten, bewegen sich einige Investoren in eine Position, die nicht an die Grenzen einer 190 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung gebunden ist.

Pepeto ist ein Meme Coin Projekt mit einer eigenen Handelsplattform, die Haltern gebührenfreie Swaps und kostenlose Transfers zwischen verschiedenen Chains bietet. Der Pepeto Token funktioniert als echtes Werkzeug innerhalb dieser Plattform. PepetoSwap ermöglicht den Handel ohne Gebühren und die Bridge bewegt Token über verschiedene Chains ohne Kosten, sodass auf einem Netzwerk gebundenes Kapital ein anderes erreichen kann, ohne an Wert zu verlieren.

Pepeto umfasst 420 Billionen Token zu einem Presale Preis von 0,0000001871 Dollar und hat über 10 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt, die während derselben Angst handeln, die andere fernhält. Der Schöpfer hinter Pepeto hat auch den originalen Pepe Coin erschaffen, der mit demselben 420 Billionen Token Angebot eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar erreichte, ohne ein einziges Produkt zu besitzen. Ein ehemaliger Binance Experte gehört zum Entwicklungsteam.

Jeder Vertrag hat eine vollständige SolidProof Prüfung durchlaufen, die die gesamte Codebasis vor dem Start des Presales verifiziert und Käufern eine unabhängige Sicherheitsbestätigung bietet. Der originale Pepe brachte Haltern, die alle sagen, sie hätten nicht genug gekauft, und Pepeto liefert dasselbe Angebot vom selben Schöpfer mit einer bereits laufenden Handelsplattform. Der Presale schließt, wenn das Listing kommt, und der Einstieg gehört den Wallets, die sich vorher bewegt haben.

Ethereum News deuten auf Erholung, aber der Presale zeigt den wahren Einstiegspunkt

Ethereum News deuten auf eine Erholung, die den Preis bis Dezember verdoppeln könnte, aber Wallets, die im letzten Zyklus aus 500 Dollar Millionen machten, erreichten das nicht durch den Kauf großer Coins am Unterstützungsniveau. Pepeto ist derselbe Moment mit einem bevorstehenden Listing, gebaut vom selben Schöpfer, dessen erstes Projekt Kleingeld in generationelle Renditen verwandelte. Das Listing wird den Einstiegspreis dauerhaft ersetzen, und der Presale bleibt nur für diejenigen offen, die vor diesem Moment handeln.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Was sagen aktuelle Analysen über den ETH Kurs bis Ende 2026?

Changelly prognostiziert ETH bei 2.303 Dollar und CoinCodex sieht 2.341 Dollar bis Dezember 2026. Whale Wallets haben 58,8 Millionen Dollar in ETH abgezogen, was auf institutionelle Akkumulation hindeutet. Das Glamsterdam Upgrade bleibt der wichtigste technische Katalysator für die Ethereum News.

Warum kaufen Whale Wallets ETH und steigen gleichzeitig in den Pepeto Presale ein?

Whale Wallets akkumulieren ETH bei Tiefständen, weil sie an eine Erholung glauben, aber dieselben Wallets diversifizieren in den Presale, weil ein Binance Listing Renditen erzeugen könnte, die ETH von 1.580 Dollar aus nicht bieten kann. Presale Details und aktuelle Informationen finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.