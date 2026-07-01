Die Kinaxis Maestro-Plattform soll die digitale Grundlage zur Stärkung der globalen Planungsfähigkeiten von MANE bilden und dessen weitere Transformation im Planungsbereich unterstützen

Kinaxis (TSX:KXS), ein Weltmarktführer im Bereich der End-to-End-Planung und -Koordination von Lieferketten, gab heute bekannt, dass MANE, eines der fünf führenden Unternehmen weltweit in der Aroma- und Duftstoffbranche, Kinaxis ausgewählt hat, um im Zuge seines beschleunigten globalen Wachstums und als Teil einer umfassenden unternehmensweiten Transformationsinitiative seine Planungsfähigkeiten zu modernisieren.

MANE, mit Hauptsitz in Südfrankreich und einer starken globalen Präsenz, die sich über mehrere Regionen und Kunden auf internationalen Märkten erstreckt, ist bekannt für seine Innovationskraft, sein technisches Fachwissen und sein starkes Engagement für Nachhaltigkeit. Das Unternehmen investiert in stärker vernetzte, durchgängige Planungsfähigkeiten, um sein kontinuierliches Wachstum und die weltweit zunehmende Komplexität der Betriebsabläufe zu unterstützen.

Nachdem MANE einen umfangreichen Evaluierungsprozess mit den wichtigsten Wettbewerbern auf dem Markt durchgeführt hatte, fiel die Wahl auf die Kinaxis Maestro-Plattform, die für ihre nachgewiesene Fähigkeit bekannt ist, komplexe, regionenübergreifende Planungsumgebungen schnell, transparent und zuverlässig zu unterstützen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, die mit statischen Daten und sequenziellen Prozessen arbeiten, ermöglicht Maestro es den Teams, die Auswirkungen von Änderungen sofort zu erkennen, Szenarien in Echtzeit durchzuspielen und schnellere, fundiertere Entscheidungen zu treffen.

"Kinaxis bot die moderne Architektur und Flexibilität, nach der wir gesucht hatten, um unsere schnelle Transformation zu unterstützen", so Scott Quinn, ERP Program Director bei MANE. "Wir benötigten eine KI-gestützte Lösung, die mit unserer globalen Präsenz skalieren, unsere Teams in allen Regionen unterstützen und uns im Zuge unseres weiteren Wachstums einen einheitlichen, zuverlässigen Überblick über die Nachfrage bieten kann."

"Mit Maestro wird MANE von einer KI-gestützten, auf einem konsistenten Datenmodell basierenden Bedarfsplanung profitieren, die es den Teams ermöglicht, Veränderungen sofort zu bewerten und bedarfsbezogene Entscheidungen funktionsübergreifend aufeinander abzustimmen. Zugleich wird damit die Grundlage geschaffen, statische, fragmentierte Planungsprozesse durch einen agileren und reaktionsfähigeren Ansatz zu ersetzen."

"Die rasante globale Expansion von MANE führt zu einem neuen Level an Planungskomplexität, angefangen bei der Beschaffung natürlicher Rohstoffe über die Steuerung zunehmend vernetzter Lieferketten bis hin zur Erfüllung der Kundenbedürfnisse in verschiedenen regionalen Märkten", so Mark Morgan, President of Global Commercial Operations bei Kinaxis "Um dieses Maß an Komplexität zu meistern, bedarf es eines grundlegend anderen Planungsansatzes. MANE beweist genau diese vorausschauende Führungsstärke, indem es sich für Kinaxis entschieden hat, um die Koordinationsfunktionen bereitzustellen, die zur Unterstützung seiner nächsten Wachstumsphase erforderlich sind. Mit Maestro als Grundlage wird MANE besser aufgestellt sein, um Veränderungen zu antizipieren, Entscheidungen im gesamten Unternehmen aufeinander abzustimmen und mit Zuversicht zu skalieren. Wir freuen uns sehr, sie bei diesem nächsten Kapitel unterstützen zu dürfen."

MANE verfolgt bei der Transformation seiner Lieferkette einen mehrstufigen Ansatz. Der Schwerpunkt der ersten Implementierungsphase liegt auf der Bedarfsplanung. Eine Ausweitung der Nutzung von Maestro ist im Zuge des weiteren Wachstums des Unternehmens vorgesehen. Weitere Informationen zu Kinaxis und seiner branchenführenden Plattform für die Lieferkettenkoordination erhalten Sie unter www.kinaxis.com

Über Kinaxis

Kinaxis ist führend, wenn es um die Planung von modernen Lieferketten und Orchestrierung geht. Das Unternehmen betreut komplexe Lieferketten und unterstützt die Teams, die für deren Management verantwortlich sind. Die leistungsstarke, KI-unterstützte Orchestrierungsplattform Maestro ist mit eigenen Technologien ausgestattet, die vollkommene Transparenz und Flexibilität für die Lieferkette bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung zum Endziel. Wir helfen bekannten globalen Marken dabei, mit der heutigen dynamischen Umwelt und Störungen umzugehen. Mehr Informationen und Neuigkeiten finden Sie unter: kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Quelle: Kinaxis Inc.

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