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Die Stimmung an den Börsen bleibt freundlich, wenn auch heute Morgen sich eine Verschnaufpause in der Vorbörse abzeichnet. Der Stoxx 600 steuert auf ein neues Rekordhoch zu. Der Iran spielt am Markt so gut wie keien Rolle mehr. Gleichzeitig deuten die Inflationsdaten aus Deutschland, Frankreich und Italien auf einen schwächeren Preisauftrieb hin. Das nimmt Druck von der EZB.Für zusätzlichen Rückenwind sorgt JPMorgan: Chefstratege Mislav Matejka hob sein Jahresendziel für den Stoxx 600 von 630 auf 680 Punkte an und ist damit der größte Europa-Bulle unter den von Bloomberg erfassten Strategen. Er erwartet ein Gewinnwachstum europäischer Unternehmen von 18 % im Jahr 2026 und 12 % im Jahr 2027. Favorisiert werden Konsumwerte, Halbleiter, Industriewerte, Bergbau und Banken.Auch in den USA setzte sich die Erholung fort. Der S&P 500 steuert auf das beste Quartal seit sechs Jahren zu. Starke Arbeitsmarktdaten und ein höheres Verbrauchervertrauen stützen die Hoffnung auf robuste Unternehmensgewinne. Im Halbleitersektor wird zunehmensd differenziert. Ausrüster wie ASML, KLA oder Applied Materials (s. Chart) gehen steil. Die Chip-Werte konsolidieren weiter.BNP Paribas dämpft unterdessen die Fantasie um SpaceX als künftigen Mobilfunkkonkurrenten. Nach Einschätzung der Analysten bieten die US-Regeln kaum Möglichkeiten, die Netze von Verizon, AT&T oder T-Mobile (Dt. Telekom) ohne deren Zustimmung zu nutzen. Partnerschaften oder milliardenschwere Investitionen in ein eigenes Netz bleiben damit die realistischsten Optionen.Nike überraschte im Schlussquartal mit einem Gewinn und Umsatz über den Erwartungen. Der bereinigte Gewinn erreichte 0,72 Dollar je Aktie (Konsens: 0,13 Dollar), der Umsatz lag mit 11,0 Mrd. Dollar ebenfalls über den Schätzungen. Allerdings profitierte die Marge erheblich von einer einmaligen Tarifrückerstattung. Zudem gingen die Erlöse in China trotz besserer Entwicklung als befürchtet noch immer um 12 % zurück. Ich behandel das Thema im aktuellen Bernecker Schnelltest auf Youtube.Siemens geht oben raus mit neuem Allzeithoch. Kommt die Prognoseerhöhung? Die Frage beantworten wir heute in der Bernecker Daily - im Boersenkioskals als Einzelausgabe vom 01.07.2026 ab ca. 10 Uhr abrufbar.Ihr Volker SchulzRdaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe