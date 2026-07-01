Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz und WWF Schweiz führen ihre seit 2017 bestehende Partnerschaft fort. Die beiden Organisationen haben die Partnerschaft erneuert, um den nachhaltigen Konsum im Schweizer Detailhandel weiter zu stärken. Im Zentrum steht die Förderung einer bewussten Ernährung und der vermehrte Einzug pflanzlicher Proteine in die Einkaufskörbe.Die tägliche Ernährung hat Einfluss auf das Ökosystem. Als Detailhändler hat Lidl Schweiz direkten Zugang zu seiner Kundschaft und nutzt diesen Hebel in Zusammenarbeit mit dem WWF Schweiz. Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der Förderung einer bewussten, ausgewogenen Ernährung mit Fokus auf pflanzlichen Produkten, Vollkorn, Obst und Gemüse. Lidl Schweiz und der WWF Schweiz führen pro Jahr eine gross angelegte Kundensensibilisierungskampagne durch. Durch diese Aufklärungskampagnen sollen Kundinnen und Kunden für eine bewusste Lebensmittelauswahl sensibilisiert werden.Thomas Vellacott, CEO von WWF Schweiz: "Wir freuen uns sehr, die Partnerschaft mit Lidl Schweiz langfristig zu verlängern. Seit 2017 arbeiten wir gemeinsam daran, einen wichtigen Wandel im Schweizer Detailhandel voranzutreiben, damit mehr Nachhaltigkeit zum Standard wird."Nicholas Pennanen, CEO von Lidl Schweiz: "Gemeinsam mit dem WWF Schweiz wollen wir es unseren Kundinnen und Kunden einfacher machen, sich bewusst zu ernähren und zeigen, dass nachhaltige Ernährung weder kompliziert noch teuer sein muss."Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100941057