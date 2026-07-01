Guten Morgen, meine Damen und Herren,
wenn an der Börse über künstliche Intelligenz gesprochen wird, richtet sich der Blick meist auf die üblichen Verdächtigen: Chiphersteller, Cloud-Anbieter, Rechenzentrumsbetreiber, Softwareunternehmen oder Strom- und Netzwerkausrüster. Doch der KI-Boom hat noch eine zweite, weniger offensichtliche Gewinnergruppe hervorgebracht. Sie baut keine Chips, trainiert keine Sprachmodelle und betreibt keine Serverfarmen. Sie organisiert das Geld.
Denn künstliche Intelligenz ist nicht nur eine technologische Revolution, sondern vor allem auch ein Kapitalverschlinger. Rechenzentren müssen gebaut, Stromkapazitäten gesichert, Glasfasernetze erweitert, Start-ups finanziert und bestehende Geschäftsmodelle übernommen oder neu bewertet werden. Genau hier kommen die großen Investmentbanken ins Spiel. Sie strukturieren Börsengänge, platzieren Aktien, begleiten Anleiheemissionen, beraten bei Übernahmen und bringen institutionelle Investoren mit kapitalhungrigen Unternehmen zusammen. Wir haben drei Zelt- und Schaufelverkäufer für Sie herausgesucht, die wir für die besten Kandidaten halten. Mehr gibt es in der Termin-Börse daily (KLICK HIER).
wenn an der Börse über künstliche Intelligenz gesprochen wird, richtet sich der Blick meist auf die üblichen Verdächtigen: Chiphersteller, Cloud-Anbieter, Rechenzentrumsbetreiber, Softwareunternehmen oder Strom- und Netzwerkausrüster. Doch der KI-Boom hat noch eine zweite, weniger offensichtliche Gewinnergruppe hervorgebracht. Sie baut keine Chips, trainiert keine Sprachmodelle und betreibt keine Serverfarmen. Sie organisiert das Geld.
Denn künstliche Intelligenz ist nicht nur eine technologische Revolution, sondern vor allem auch ein Kapitalverschlinger. Rechenzentren müssen gebaut, Stromkapazitäten gesichert, Glasfasernetze erweitert, Start-ups finanziert und bestehende Geschäftsmodelle übernommen oder neu bewertet werden. Genau hier kommen die großen Investmentbanken ins Spiel. Sie strukturieren Börsengänge, platzieren Aktien, begleiten Anleiheemissionen, beraten bei Übernahmen und bringen institutionelle Investoren mit kapitalhungrigen Unternehmen zusammen. Wir haben drei Zelt- und Schaufelverkäufer für Sie herausgesucht, die wir für die besten Kandidaten halten. Mehr gibt es in der Termin-Börse daily (KLICK HIER).
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