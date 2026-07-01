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Aktionärsgruppe Auer, Schmidheiny und Spoerry erneuert Aktionärsbindungsvertrag



01.07.2026 / 09:30 CET/CEST





Zürich, 1. Juli 2026 - Die grosse Mehrheit der Mitglieder der Aktionärsgruppe Auer, Schmidheiny und Spoerry hat einen neuen Aktionärsbindungsvertrag abgeschlossen, der am 1. Juli 2026 in Kraft getreten ist.

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Über Bystronic Bystronic (SIX: BYS) gestaltet die Zukunft der industriellen Fertigung. Als führender Anbieter von Lösungen für die Blech- und Materialbearbeitung kombiniert das Unternehmen Laserschneidtechnologie, Abkantpressen, Automatisierung und Software mit innovativen Laseranwendungen für neue Werkstoffe und Prozesse. Von Markieren über Mikrobearbeitung bis hin zu komplexem Schneiden und Schweissen eröffnet Bystronic neue Möglichkeiten für eine vernetzte, nachhaltige Produktion weltweit. Der Hauptsitz von Bystronic befindet sich in der Schweiz, Entwicklungs- und Produktionsstätten gibt es in Deutschland, Spanien, Italien, China und den USA. Das Unternehmen bedient Kunden in mehr als 30 Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und einem Netzwerk von Händlern und Vertretern.

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